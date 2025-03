Big Brother 2025: Cláudio Ramos usa fato com uma uma mensagem escondida

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Está no ar o Big Brother 2025 e Cláudio Ramos está muito elegante no seu fato vermelho. A escolha desta cor de roupa é carregada de significado e está inteiramente relacionada com o marco importante que se vive no reality show da TVI.

O Big Brother, programa que revolucionou a televisão em Portugal, está a celebrar 25 anos.

A cor vermelha significa paixão, energia e excitação. Tudo o que se quer para uma noite de estreia, carregada de novidades e emoções. É também uma cor quente. Vermelho é a cor do fogo.

O reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos, de 52 anos, é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.

