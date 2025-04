Big Brother anuncia valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. Saiba o que esperar da gala desta noite

Hoje, dia 13 de abril, é dia de gala na casa do Big Brother! Mas não vai ser uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião vai surpreender os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. Para além de um trunfo especial, esta noite vai contar com momentos de alta tensão e confrontos que não vai querer perder, sem esquecer, também, que um concorrente vai abandonar a casa mais vigiada do país.

O valioso trunfo

Os concorrentes vão ser surpreendidos pelo Big Brother! O anfitrião vai "presentear" um concorrente com um trunfo que pode mudar a sua trajetória no jogo. No entanto, os concorrentes vão ter de "lutar" por esta vantagem. Nada na casa do Big Brother é garantido e, por isso, ter boa memória pode ser o trunfo!

Não se esqueça que, para além desta vantagem, a gala vai contar com muitas emoções, confrontos e momentos de alta tensão, tudo culminando em mais uma expulsão! A casa do Big Brother vai despedir-se hoje de mais um concorrente. Recorde-se que, esta semana, os nomeados são: Dinis Almeida, Sara Silva, Tomé Cunha e Adrielle Peixoto

De recordar ainda que dois concorrentes estão imunes! Nuno Brito e Luís Gonçalves conseguiram a tão desejada imunidade, sendo que não podem ser nomeados pelos colegas. No Especial, conduzido por Maria Botelho Moniz, os inquilinos da casa foram desafiados a nomear as duas pessoas que mais causam incómodo na mesma. Luís Gonçalves e Nuno Brito foram os concorrentes acusados, ganhando, assim, o tão desejado "prémio".

A Gala do Big Brother está prestes a começar e promete ser um dos momentos mais emocionantes desta semana. Fique ligado na TVI e prepare-se para uma noite cheia de eventos que não vai querer perder!