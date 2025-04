Claudio Ramos assinala dia especial e desabafa: «Ninguém nunca vai saber o que é... »

Cláudio Ramos recorreu às suas redes sociais para assinalar a passagem por uma data muito especial. O apresentador 'viajou' até ao passado e recordou o início da sua aventura enquanto apresentador do Big Brother. Este fim de semana celebram-se 5 anos desde que Cláudio Ramos assumiu este papel, um marco que merece destaque.

Este fim de semana marca uma data especial para Cláudio Ramos, cumprem-se 5 anos desde que o apresentador se estreou na condução do Big Brother. A estreia do apresentador deu-se numa altura mais complicada, uma vez que o seu primeiro desafio enquanto 'braço direito' do Big Brother deu-se em plena pandemia de COVID-19, num dos contextos mais desafiantes da história recente da televisão portuguesa.

Sem medos, Cláudio Ramos abraçou este desafio. O apresentador enfrentou a estreia num ambiente inédito: sem público no estúdio, com corredores vazios, equipas técnicas reduzidas e equipadas com máscaras. A ausência do calor humano habitual e as exigentes normas sanitárias trouxeram um novo nível de dificuldade à apresentação de um programa cuja essência passa precisamente pela interação emocional e pelo espetáculo ao vivo.

Ainda assim, Cláudio Ramos não escondeu a emoção e o orgulho por ter escolhido abraçar este desafio. O apresentador foi firme nas suas palavras: «Fizemos o impossível. Mas fizemos!»