Emocionado, Cláudio Ramos faz o agradecimento mais especial de todos

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para deixar uma sentida homenagem à equipa que o acompanha diariamente no Big Brother. Num texto emotivo partilhado no Instagram, o apresentador destacou o profissionalismo, a entrega e o espírito de sacrifício dos que trabalham, muitas vezes nos bastidores, para levar o reality show até casa dos portugueses.

«Esta equipa jovem e pequena tem uma maturidade profissional e uma entrega avassaladora», começou por escrever. Cláudio sublinhou ainda que estes profissionais são responsáveis pelos programas satélite do formato e estiveram consigo ao longo de mais de seis meses de emissões diárias: «Fazer com brio um reality show não é para qualquer pessoa».

Na publicação, o apresentador destacou a atitude irrepreensível de toda a equipa, que nunca demonstrou cansaço ou mau humor, mesmo nos dias mais exigentes: «Notei desde o primeiro dia uma entrega absoluta, que parece existir apenas em quem está a começar e que depois se acomoda. Nestes casos, não!»

Já com 30 anos de carreira, Cláudio Ramos confessou que continua a emocionar-se com o empenho e a vontade de superação das novas gerações: «Obrigado a todos. Tornaram isto mais fácil, mesmo levando com o cheiro das marmitas à hora do jantar na redação, que é uma coisa que não faz sentido, existindo alternativa», rematou, entre o humor e a gratidão.