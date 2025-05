Expulsão, romance e coragem! A gala do Big Brother vai ser surpreendente

Top 10 revelado! A gala deste sábado marca o momento decisivo em que ficamos a conhecer os concorrentes que seguem firmes rumo à final do Big Brother 2025.

Amor no ar: Diogo Bordin prepara uma surpresa romântica para Carolina Braga — o momento promete emoções fortes e poderá mudar tudo entre os dois.

Expulsão e reviravoltas: Cláudio Ramos traz novidades bombásticas e um desafio inesperado que promete abalar o jogo e deixar a casa de pernas para o ar.

Hoje, dia 17 de maio promete ser uma das noites mais emocionantes desta edição do Big Brother 2025. Conduzida por Cláudio Ramos, a gala deste sábado vai ser marcada por grandes reviravoltas, momentos inesperados e, claro, a tão temida expulsão que deixará os concorrentes em sobressalto.

Para além da tensão habitual, será nesta gala que o público vai finalmente conhecer o top 10 desta edição, numa altura em que as emoções dentro da casa estão ao rubro e o jogo atinge um novo nível de intensidade. A liderança, as estratégias e as alianças vão ser postas à prova como nunca antes.

Mas a noite não se vai resumir apenas a confrontos e decisões difíceis. Haverá também espaço para o amor: Diogo Bordin vai protagonizar um momento romântico com Carolina Braga, prometendo tocar os corações dos portugueses com algo inédito.

Ainda esta noite, os concorrentes vão enfrentar um desafio para os mais corajosos.

E ainda, Renata Reis e Bruno Savate voltam a defrontar-se numa prova e o vencedor terá uma importante decisão a tomar.

Sara Silva, Manuel Cavaco, Carina Frias e Igor Rodriguez são os nomeados desta semana e um deles vai abandonar a casa do Big Brother daqui a umas horas.

O Big Brother 2025, que celebra os 25 anos do formato em Portugal, tem sido um verdadeiro fenómeno desde a estreia a 23 de março, com uma edição intensa e imprevisível. Acompanhe tudo ao minuto e não perca os momentos decisivos desta gala que promete fazer história na televisão portuguesa!

