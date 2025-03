O importante alerta de Cláudio Ramos a um dia da estreia do Big Brother e que nos deixa a pensar

Cláudio Ramos prepara-se para estrear o Big Brother 2025 este domingo, dia 23. Mas enquanto não entra no ar para apresentar os candidatos à casa mais vigiada do País, o apresentador fez um importante alerta.

Numa imagem feita a partir da sua casa no Alentejo, Cláudio Ramos escreveu:

«Nem todos os que estão aqui estarão felizes e contentes com, mas com o tempo aprendi que isto é por fases e como somos muitos, tem que se ir distribuindo, senão era uma seca. Aprendi também que cada dia é a oportunidade que temos para fazer o que nos apetece, um dia mudamos de fase e vamos arrepender-nos de não o ter feito, ou pelo menos tentado. Por isso faz! Se te apetece nadar à chuva, nada. Se te apetecer misturar peças de roupa estranhas, mistura. Se te apetecer fazer um bolo, faz. Se te apetecer comer um pacote inteiro de bolachas, come. Se te apetecer enviar uma mensagem à pessoa que queres ao teu lado, manda. Se te apetecer pintar um quadro, pinta. Se te apetecer escrever um poema, escreve. Se quiseres ir ao restaurante da moda, vai. Se quiseres dançar em casa com a música aos gritos, mete os phones e dança. Faz o que te apetece, não fiques à espera que o mundo deixe de andar para que alguém te dê a mão para fazeres o que te apetece. Somos demasiado egoístas para isso.



Se não gostares de nadar à chuva, não faz mal. A vida segue! Se as roupas não ficarem bem umas com as outras, não faz mal, a vida segue! Se o bolo ficar uma porcaria, não faz mal, a vida segue! Se te arrependeres de comer as bolachas todas, não faz mal, a vida segue! Se não te responderem, não faz mal, a vida segue! Se o quadro for só rabiscos, não faz mal, a vida segue! Se o poema ficar uma merda, não faz mal, a vida segue! Se o restaurante não valer tanto a pena, não faz mal, a vida segue! Se te sentires ridículo a dançar em casa, não faz mal, a vida segue! … a vida segue sempre. Connosco ou sem nós!



Também vos pode apetecer ficar quietos e calados a ver o mundo avançar com toda a gente lá dentro. Não há mal nisso, aprende-se muito no silêncio e no sossego, mas não se demorem. Não percam tempo. Já todos percebemos que o tempo, em todas as suas versões, não está para brincadeiras e como nunca se sabe como está nem quanto dura… amanhã podemos não ter tempo.



Bom fim de semana».

VEJA TAMBÉM: 25 Anos depois: O que é feito de Sónia, do primeiro Big Brother? Saiba aqui!