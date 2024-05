Voz do Big Brother declara-se a Cláudio Ramos: «É uma pessoa de quem eu gosto muito»

Cláudio Ramos, ex-concorrente do «Big Brother Famosos» e apresentado de várias edições do reality show, esteve no «Em Família» com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, onde conversaram sobre a trajetória profissional do apresentador, outros projetos atuais e até um pouco da vida pessoal do apresentador. A meio da conversa, Maria Cerqueira Gomes surpreendeu o apresentador com a mensagem de um «amigo de domingo à noite que passa as passas do Algarve» com Cláudio Ramos: a voz do Big Brother.

«Para falar do Cláudio precisamos de voltar, no meu caso, a 2020», começa por dizer a mais mítica voz dos reality shows em Portugal. Recordando a gala de estreia do Big Brother 2020, continua: «Chovia na Ericeira, estávamos em pleno COVID e na verdade não foi um dia nada fácil: a Noélia não conseguia ouvir o apresentador e o Cláudio decidiu começar aos gritos não percebendo que ela não estava a ouvir». Momento este que se tornou viral e é recriado até aos dias de hoje.

«A verdade é que essa foi a nossa primeira interação e daí para a frente a nossa relação foi sempre a descer», afirma a voz do Big Brother, seguido da sua já tão reconhecida gargalhada. Falando agora a sério, começou então a tecer largos elogios ao colega e apresentador: «Temos muito respeito pelo nosso trabalho, um pelo outro também (…) tenho uma grande admiração pelo Cláudio». «O Cláudio tem muito amor àquilo que faz e trabalha com muita paixão e autenticidade», acrescentou ainda. Por fim, revelou que a relação dos dois ultrapassa já os limites estritamente profissionais: «É uma pessoa com quem posso contar… que se tornou num amigo (…) É uma pessoa de quem eu gosto muito».