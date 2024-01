«Entrada bombástica» hoje no 'Desafio Final': «A casa vai tremer». Saiba tudo

Francisco Monteiro e Márcia Soares vão entrar no Desafio Final? A resposta surpreendeu os apresentadores!

Saiba quem é a nova concorrente a entrar no Big Brother - Desafio Final!

O Desafio Final do Big Brother não para de surpreender. Na quarta-feira, dia 10, foram anunciadas duas novas concorrentes: Jandira Dias, ex-concorrente de O Triângulo, e Iasmim Lira, da última edição do Big Brother 2023, apesar de só uma delas ficar na casa.

Na quinta-feira, Cláudio Ramos regressou para revelar qual das duas - Iasmim ou Jandira - permanecia na casa e também para anunciar a entrada de uma nova concorrente neste «Big Brother - Desafio Final»: Jéssica Galhofas.

Mas as surpresas não ficam por aqui. Esta sexta-feira Cláudio Ramos vai voltar para abrir novamente as portas da casa mais vigiada do País, para uma entrada que promete ser «bombástica» e fazer «tremer» a casa.

«Hoje, às 21h30, Cláudio Ramos está de volta e a casa vai tremer com a entrada bombástica de um novo concorrente. Quem será?», lê-se numa publicação partilhada no Instagram Oficial do Big Brother, que suscitou muita curiosidade por parte dos fãs e seguidores.

Os vencedor e terceira classificada do «Big Brother 2023», Francisco Monteiro e Márcia Soares, respetivamente, são os nomes mais falados e desejados pelos espectadores. Mas também há quem mencione Bruno Savate, ou Francisco Vale.

Resta-nos esperar para ver quem vai ser um novo morador da casa da Malveira. Hoje às 21h30 não pode mesmo perder o especial do «Big Brother - Desafio Final», conduzido por Cláudio Ramos.