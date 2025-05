Afinal, como está Cláudio Ramos? Cristina Ferreira atualiza estado da saúde do apresentador

Cláudio Ramos tem estado afastado do pequeno ecrã nos últimos dias devido a «um problema de saúde», tal como já tinha revelado Cristina Ferreira. Na emissão desta sexta-feira, 30 de maio, do Dois às 10, a apresentadora voltou a falar sobre o estado de saúde do colega.

«'Estou bem, só estou um bocado cansado, mas acho que é da anestesia e destes remédios'. Porque para fazer aquela coisa da reversão (da arritmia cardíaca) teve de levar uma anestesia. Está bem, é o que importa. Cansado, ele já nasceu assim», disse Cristina, entre risos.

Quando é que Cláudio Ramos regressa à antena da TVI?

Cláudio Ramos teve um problema de saúde que obrigou a assistência médica num hospital e a repouso. Mas não há motivos de preocupação e o apresentador deverá regressar em breve ao Big Brother. Cláudio Ramos, de 52 anos, volta à antena da TVI no domingo, dia de gala.

Cristina Ferreira explicou o que se trata e revelou detalhes sobre a recuperação do apresentador do Big Brother, que vai estar ausente vários dias. No Dois às 10, Cristina Ferreira recordou que Cláudio Ramos tem um problema de saúde no coração, mas que não é grave. «O Cláudio tem um problema de saúde associado ao coração diagnosticado há muito tempo, mas que é uma coisa controlada e nem sequer é complicada».

Esta não é a primeira vez que Cláudio Ramos vive este episódio. «Há 4 anos ele já tinha tido um episódio de arritmia, que é um episódio que depois tem de ser revertido, ou seja, tem de ir ao hospital e estar lá durante umas horas para reverter essa arritmia. Foi aquilo que aconteceu ontem», explicou Cristina Ferreira, revelando que não há motivos de preocupação.

«O Cláudio está bem. Só volta a antena no próximo domingo, porque ir ao hospital e estas coisas todas é para estar descansadinho (…) Não se preocupem, o problema não é grave, foi apenas um episódio que precisou de ajuda médica e de intervenção», garantiu.