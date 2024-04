Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos descobrem que foram irmãos noutra vida! Saiba tudo aqui

Cláudio Ramos surpreende todos ao posar em Nova Iorque com camisola especial... Veja aqui!

Cláudio Ramos: «Ela tem o direito de sentir que não quer a relação com o pai»

Avó de Daniela Ventura recorda revolta da neta: «Tu nem ao funeral da minha mãe me levaste»

Esta manhã, 2 de abril, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam, no «Dois às 10», três convidados com dons. Uma delas foi Cláudia Cunha, médium. Os apresentadores aproveitaram para questionar a convidada sobre as vidas passadas de cada um.

Cláudia Cunha revelou que ambos foram irmãos numa outra vida. «Consegui ver que vocês foram irmãos. Eram ambos do sexo masculino, órfãos», começou por dizer.

«A Cristina era o irmão mais velho, então tinha que prover para conseguir ajudar o Cláudio, ele era muito pequenino (…). A sensação que eu tenho é que isto se passa em França, não consigo confirmar. Vocês viviam na rua mesmo», acrescentou a convidada.

«Nesta vida continuo a cuidar de ti», brincou a apresentadora.