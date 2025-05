«Um problema de saúde...»: Cristina Ferreira esclarece o que se passa com Cláudio Ramos

Cláudio Ramos anuncia regresso ao trabalho… com pouca roupa! Veja as fotografias inéditas do apresentador

Cláudio Ramos falhou ontem o Especial do Big Brother 2025 e, na manhã desta quarta-feira, 28 de maio, também esteve ausente do Dois às 10, da TVI. No final da emissão, Cristina Ferreira fez questão de esclarecer a ausência do colega, explicando que o apresentador está com um «problema de saúde».

«É o outro, de certeza. Como está lá a tratar aquela coisa do coração, não quer que eu dê dinheiro, de certeza», começou por brincar Cristina Ferreira, enquanto esperava que o vencedor do passatempo do Dois às 10 atendesse o telefone. «Um beijinho para o Cláudio que está a tratar de um problema de saúde. Não é grave, mas ele tem de ter acompanhamento e vigiar para estar em forma», acrescentou.

Alerta máximo de fofura: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos derretidos com bebé 'TVI'

Ainda se recorda de Lúcia Sabala e Bruno Oliveira? Conheceram-se no programa da TVI «Casamento Marcado» e hoje são pais de um menino, Gabriel de seis meses.

Esta quarta-feira, o casal marcou presença no programa 'Dois às 10' da TVI para apresentar o bebé adorável, que deixou Cristina Ferreira e Claudio Ramos completamente derretidos.

Recorde-se que Lúcia Sabala e Bruno Oliveira foram um dos casais marcantes do reality show «Casamento Marcado» da TVI, sendo mesmo o único que continua junto até hoje.

O casal concretizou o seu matrimónio durante o programa «Casamento Marcado» e, desde esse momento, que são várias as partilhas que fazem juntos, mostrando que a sua relação vai «de vento em popa».