Gostava de conhecer melhor Claudio Ramos? Estas são as curiosidades que o vão surpreender

Claudio Ramos, de 51 anos, partilhou uma série de curiosidades inusitadas sobre si, que permitem conhecer melhor o apresentador do Big Brother 2025. Num longo texto, partilhado no Instagram, Claudio contou o que gosta e não gosta, revelando ainda alguns hábitos peculiares.

«Tenho as pernas tortas. Uma mancha na cara. Um sinal no olho. Cabelo cheio de vícios. Não fumo. Não me drogo. Não gosto de discotecas. Não conto o que penso ao contrário do que se pensa. Não tempero a salada. Não dou presentes de aniversário. Não vou a casamentos. Não tenho afilhados», começou por referir.

O apresentador continuou: «O meu telefone não toca um fim de semana inteiro. Sou escorpião. Não gosto de pijamas. Não gosto de fazer fretes. Já passei dos 50 anos. Tenho uma profissão mediática o que é ótimo e péssimo ao mesmo tempo. Não gosto de redes sociais que são ótimas e péssimas ao mesmo tempo».

«Não gosto de trânsito. Não gosto de café com açúcar. Não gosto de ar condicionado. Não gosto de favas porque me fazem lembrar carraças. Não sou fácil de aturar. Não vivo sem vegetais. Não meto sal no arroz. Não gosto de almoçar fora. Não gosto de mentir. Não desisto de um amor. Não gosto de gostar à distância», acrescentou.

Claudio Ramos prosseguiu com a enumeração: «Não abandono um objectivo. Não gosto de ser enganado. Não gosto de gente que muda de opinião conforme a companhia. Não tenho muitos amigos. Não bebo leite. Não como iogurtes. Não falo inglês. Não tenho paciência. Não gosto de lugares com muita gente. Não entendo gente que não lê».

«Não tenho animais de estimação. Não gosto de flores metidas numa jarra. Não bebo álcool. Não gosto de me sentir frágil. Não gosto de meias pretas. Não gosto do luto. Não gosto de luta. Não gosto de gente que não cumpre horários. Não gosto de gente que fala alto. Não gosto de falar quando acordo. Gosto do silêncio. Tenho medo do silêncio. Faz-me falta o silêncio», apontou.

Como remate final do texto, Claudio Ramos concluiu: «Sou uma seca, eu sei. Pago uma factura grande por isto, mas em compensação adoro azul escuro e escrevi um texto só para mostrar o bem que o azul me fica».