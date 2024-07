Cláudio Ramos faz desabafo: «Protege-te de pessoas más, de inimigos disfarçados de amigos…»

Cláudio Ramos está a aproveitar o calor do verão, mas mesmo assim fez questão de fazer um desabafo na sua página oficial de Instagram, onde também deixou uma série de conselhos.

«Protege-te! Protege-te de pessoas más, de gente egoísta, de lugares com má energia. Protege-te de quem não acredita em ti, de inimigos disfarçados de amigos», escreveu.

«Protege-te de um trabalho onde não és feliz, mas que tens de fazer porque a vida não é como nos filmes e há contas para pagar. Um dia tudo muda e começas a desfrutar do que fazes, até lá protege-te. Protege-te de quem não te escuta porque se não te escuta não te respeita. Protege-te dos pensamentos que aparecem a tentar desviar-te do caminho e a dizer que a tua vontade não vale nada. Aprende a proteger-te de ti mesmo, porque às vezes é preciso», acrescentou.



«E protege-te do sol. O calor aperta como gente grande e se tiveres cuidado nas horas de exposição ao sol terás uma vida mais feliz. Podes nem ver o resultado agora mas, como em tudo na vida, vais ver com o tempo», finalizou, desejando aos seguidores um «sábado feliz».