Cláudio Ramos fica rendido com convidada: «Uma lição de vida». Conheça a história!

Assista ao melhor do programa de hoje! A não perder: Cláudio Ramos rendido à doce Clarinha

Esta quinta-feira, 21 de março, Cláudio Ramos conduziu mais um programa do «Dois às 10» e uma das histórias do dia foi a da pequena Clara, uma menina de 6 anos portadora de Glaucoma. A convidada conquistou o apresentador com o seu discurso e objetivos.

Clara foi diagnosticada com Glaucoma Congénito Bilateral aos dois dias de vida, tendo sido operada oito vezes durante os primeiros meses.

A criança mostrou-se muito animada durante a conversa com Cláudio Ramos, e revelou a dada altura que o seu sonho é ser “vendedora de arte”: «Eu já sou. Eu faço criatividades e vou vender a outras pessoas e já estou rica», disse.

Após o programa, Cláudio Ramos recordou a história da pequena Clara e partilhou algumas fotos do momento: «… Clarinha. A grande lição de vida ❤️», escreveu o apresentador.