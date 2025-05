Até Cláudio Ramos ficou de boca aberta. Expulsão Direta no Big Brother deixa todos em choque

Expulsão direta na gala do Big Brother deixa concorrentes em choque e lágrimas. Veja todas as reações

Nem Cláudio Ramos queria acreditar. A gala do Big Brother arrancou com uma expulsão direta. Micael Miquelino foi expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como o concorrente que menios faz falta ao jogo.

A gala começou com o ritmo bem alto e já há momentos que, certamente, vão ficar na memória dos concorrentes. Durante a semana, o anfitrião questionou os concorrentes sobre quem achavam ser o concorrente menos preponderante no jogo. Em forma de verdadeira eleição, os concorrentes votaram, sem saber as consequências que os mesmos teriam.

O anfitrião reuniu os concorrentes no jardim, e pediu a Diogo Bordin que revelasse os votos dos concorrentes. Manuel Cavaco e Micael Miquelino foram os concorrentes mais votados, deixando o seu destino nas mãos dos colegas. Votações feitas e partidos tomados, os concorrentes chegaram a um consenso e decidiram que Micael Miquelino é o concorrente que menos falta faz no jogo.

O Big Brother foi implacável e expulsou mais um concorrente da sua casa. Micael Miquelino está expulso e abandona a casa do Big Brother, o que deixou os colegas em choque e em lágrimas.

O momento foi carregado de muita emoção.