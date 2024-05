O cerco começa a apertar! Cláudio Ramos revela os quatro nomeados desta semana

Em mais uma emissão especial de segunda-feira, Cláudio Ramos conversou com os concorrentes sobre as primeiras horas de tensão vividas na casa mais vigiada do país após mais um intenso fim-de-semana com duas galas recheadas de emoção. Os principais temas levantados pelo apresentador foram o desentendimento entre o casal João Oliveira e Carolina Nunes, que a concorrente acabou por minimizar e dizer estar resolvido, mas também a recente mas acesa rivalidade entre Daniela Ventura e João Oliveira.

Além destes polémicos assuntos, segunda-feira é também sinónimo de Prova Boomerang, a última chance de um dos concorrentes em risco de ir a nomeações esta semana respirar de alívio. Esta semana, Fábio Caçador voltou a ser automaticamente nomeado pelo líder e David Maurício foi o concorrente mais votado, com um total de sete votos. Assim sendo, em risco estava Margarida Castro com quatro votos, Daniela Ventura com três e João Oliveira com dois. Estes três concorrentes enfrentaram a prova boomerang que testou o físico e intelecto dos concorrentes. Assista ao vídeo abaixo para descobrir quem acabou por ser o grande vencedor da prova: