Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

12:42
Fingiu ter-se esquecido do funeral do avô. Todos os detalhes da confissão de Catarina Miranda que chocou todos

Fingiu ter-se esquecido do funeral do avô. Todos os detalhes da confissão de Catarina Miranda que chocou todos

12:37
«Tu não te consegues defender do inicio ao fim…»: Catarina Miranda não poupa Viriato Quintela
07:37

«Tu não te consegues defender do inicio ao fim…»: Catarina Miranda não poupa Viriato Quintela

12:31
Afonso Leitão coloca Viriato Quintela contra a parede e a resposta não podia ter sido mais sincera
04:07

Afonso Leitão coloca Viriato Quintela contra a parede e a resposta não podia ter sido mais sincera

12:20
Confissão inesperada: Afonso Leitão fala sobre perda de controlo no Big Brother Verão
01:16

Confissão inesperada: Afonso Leitão fala sobre perda de controlo no Big Brother Verão

12:18
Bruna admite ter sentido raiva de alguém dentro da casa… mas o nome revelado foi inesperado
02:54

Bruna admite ter sentido raiva de alguém dentro da casa… mas o nome revelado foi inesperado

12:14
«Sentiste alguma atração na casa?»: Viriato Quintela responde à pergunta mais aguardada
02:49

«Sentiste alguma atração na casa?»: Viriato Quintela responde à pergunta mais aguardada

12:10
«Já tiveste pena de alguém aqui na casa?»: Catarina Miranda dá resposta surpreendente
01:31

«Já tiveste pena de alguém aqui na casa?»: Catarina Miranda dá resposta surpreendente

12:10
Bruna coloca questão mordaz a Catarina Miranda e a resposta surpreende todos
01:31

Bruna coloca questão mordaz a Catarina Miranda e a resposta surpreende todos

11:47
Afonso Leitão faz 'birra' com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito
01:04

Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito

11:40
«Vai entusiasmar-se»: a enigmática previsão de Jéssica Vieira sobre Viriato Quintela
13:13

«Vai entusiasmar-se»: a enigmática previsão de Jéssica Vieira sobre Viriato Quintela

11:17
Futuro risonho para Catarina Miranda? Pêndulo de Jéssica Vieira tem noticias preocupantes
00:00

Futuro risonho para Catarina Miranda? Pêndulo de Jéssica Vieira tem noticias preocupantes

11:08
Vai chegar à final? 'Pêndulo do óbvio' prevê futuro de Bruna
08:12

Vai chegar à final? ‘Pêndulo do óbvio’ prevê futuro de Bruna

10:28
Imperdível: Viriato Quintela arranca risos com imitação nunca antes vista
02:25

Imperdível: Viriato Quintela arranca risos com imitação nunca antes vista

10:11
Catarina Miranda abana o 'bumbum' em direção a Afonso Leitão
01:25

Catarina Miranda abana o ‘bumbum’ em direção a Afonso Leitão

10:06
«Tu vales zero como homem»: Catarina Miranda não perdoa Viriato Quintela
02:12

«Tu vales zero como homem»: Catarina Miranda não perdoa Viriato Quintela

09:59
Viriato Quintela implacável com Afonso Leitão: «Pelo menos nunca utilizei pessoas para chegar onde estou»
03:30

Viriato Quintela implacável com Afonso Leitão: «Pelo menos nunca utilizei pessoas para chegar onde estou»

09:40
Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica - Big Brother

Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica

09:39
Viriato Quintela lança provocação à dupla: «Nunca precisei de andar nas cuecas de alguém…»
05:41

Viriato Quintela lança provocação à dupla: «Nunca precisei de andar nas cuecas de alguém…»

09:37
Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero
01:28

Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero

09:22
Desesperado por atenção, Afonso Leitão tem proposta para voltar a ser assunto no Especial
01:52

Desesperado por atenção, Afonso Leitão tem proposta para voltar a ser assunto no Especial

09:08
A sós, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm conversa especial sobre o futuro
03:12

A sós, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm conversa especial sobre o futuro

09:05
Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»
01:14

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

08:47
Afonso Leitão faz proposta a Catarina Miranda
01:51

Afonso Leitão faz proposta a Catarina Miranda

08:18
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

22:51
«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si
01:38

«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si

Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

  • Há 2h e 59min
Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Cláudio Ramos recua no tempo. Mostra-se com 25 anos e faz relato impressionante da sua vida da altura, em Vila Nova de Milfontes

Cláudio Ramos fez uma viagem no tempo e recuou até à época em que tinha 25 anos e fazia férias em Vila Nova de Milfontes. O apresentador, de 52 anos, mostra como era na altura e relata como vivia dos dias de férias na costa alentejana, numa realidade muito diferente da atual.

«Do tempo em que passava o verão em Vila Nova de Milfontes, levava um rolo de 24 fotografias e quando voltava esperava ansioso pela sua revelação. Do tempo em que não tinha telemóvel. Usava o fax, o telefone fixo e acho que um bip. Do tempo em que não tinha carro. Fazia o caminho de autocarro. Do tempo em que ía com lanche para a praia para aproveitar o máximo de tempo e poupar dinheiro. Levava sandes de queijo, de atum com tomate, queijadas e bolos de arroz. Comprava sempre fruta na mercearia», descreve.

«De manhã, ía ao ‘Pão, café & Companhia’ e comia torradas de pão caseiro barradas de manteiga e um sumo de laranja, com pedras de gelo à parte para não desperdiçar nada. Do tempo em que não comia bolas de Berlim todas as tardes na praia, porque acho que não havia, mas depois ao fim do dia quando voltava queimado do sol, com o corpo a arder e cheio de areia, comia dois croissants mistos com manteiga e um leite com chocolate na Mabi», continua.

«Antes de anoitecer, chegava a casa, tomava banho, vestia uma roupa fresca, metia uma camisola nas costas, que Vila Nova é ventosa à noite e ía dar um passeio. Esta imagem é do tempo quando sonhava ter lá uma casa. Olhava para as casas e pensava qual seria a minha. Desejava ter dinheiro para conseguir voltar porque, para mim, ir ali já era muito bom. No tempo de agora, ainda pensei comprar lá uma casa que me obrigasse a voltar sempre às mesmas ruas. Desisti, não tive tempo! Daquele tempo ficam-me as saudades dos caminhos que sei de cor e do gelado de Pana Cotta, que comia todas as noites e me sabia a canela», explica.

«Esta fotografia é do tempo em que era sôfrego. Afinal, naquele tempo, havia ainda muito tempo. Estávamos em 1998. Tinha 25 anos. E tempo…», remata.   

Temas: Cláudio Ramos Férias

