Cláudio Ramos mostra momento de grande cumplicidade com a filha em partilha rara

Melhor que nunca! As fotografias mais sensuais de Cláudio Ramos… Veja aqui

Cláudio Ramos é um pai muito orgulhoso, mas são raras as vezes em que o apresentador expõe Leonor, de 21 anos, nas suas redes sociais. No entanto, este domingo, 22 de junho, abriu uma exceção e presenteou os fãs com um vídeo especial em que se mostra ao lado da jovem.

Nas imagens, divulgadas no Instagram, Cláudio Ramos surge com a filha na enorme piscina da sua casa no Alentejo.

«...E este fim de semana abrimos a época balnear, mas antes da exposição solar vamos aplicar a devida proteção porque é preciso ser responsável», escreveu, na legenda da publicação.

Os fãs ficaram rendidos ao post do apresentador do Big Brother. «Que maravilha 🤩aproveitem», «😍Lindos», «Tão lindos , os dois 😙❤️», «Adoro esse vosso amor lindos beijinhos ❣️», «Aproveitem bem pai e filha❤️», Lindos... extraordinário vídeo, isto sim vale a pena ver, a cumplicidade , carinho, amor... entre pai e filha. Desfrutem», pode ler-se na caixa de comentário.

Veja tudo aqui:

Cláudio Ramos precisa de nova intervenção médica

Cláudio Ramos revelou novos detalhes sobre o seu estado de saúde, duas semanas depois de ter sofrido uma arritmia cardíaca que o obrigou a ser submetido a uma cardioversão.

Na emissão de 9 de junho do Dois às 10, o apresentador da TVI recebeu uma profissional para falar sobre Fibrilhação Auricular, o problema do qual sofre, e foi então que Cláudio confidenciou que está a ser medicado e que, em breve, terá de fazer uma nova intervenção médica.

«Depois de nove anos, tive três episódios de fibrilhação. Dois converteram com medicação, lá está, e este não converteu com medicação… Agora, depois das férias, vou fazer outra ablação (…) ainda só fiz uma vez e tive muito poucos episódios», começou por dizer. «Vou fazer depois das férias, até lá vou descansar. Eu estou a tomar antiarrítmicos e estou a fazer o anticoagulante», reforçou.

Leonor Parreira, cardiologista e convidada especial do Dois às 10, fez questão de explicar de que se trata a patologia de que Cláudio Ramos sofre. «A Fibrilhação Auricular é uma arritmia em que a aurícula contrai muito depressa e há um saquinho dentro da aurícula que faz um fundo saco e como a aurícula está tão rápida quase que não contrai, então aí nesse saquinho pode acumular-se um coágulo. Quando o coração começa a bater outra vez, esse coágulo pode saltar e ir para o cérebro”, explicou a especialista, acrescentando que este problema «aumenta cinco vezes mais o risco de AVC».