Filha de Cláudio Ramos está de parabéns! Veja o tesourinho partilhado pelo apresentador

Cláudio Ramos é surpreendido pela voz do «Big Brother»! Veja a reação do apresentador

O apresentador do Big Brother partilhou um bonito texto, em que se mostra um ‘pai babado’.

«Parabéns, minha filha. Vinte anos de Leonor. Gostaria que, se um dia, lá muito à frente no tempo, alguém se lembrar de mim, dissessem, 'foi um pai do caraças!-. É o que fica quando vamos. É a única coisa que, de verdade, me preocupa, que permanece no tempo e se mantém com o passar dos anos. Os filhos e aquilo que lhes passamos, para que passem depois aos seus... Lá muito à frente no tempo, gostaria que a minha filha, num desses longos e demorados jantares, onde a família de junta toda e fala alto sem razão aparente, dissesse, orgulhosa, que foi uma filha feliz», começou por escrever Cláudio Ramos.

«Quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Aprendemos todos juntos a fazer o melhor. Não acertamos sempre, mas tentamos errar o menos possível, porque não é uma tarefa fácil. A minha filha cresceu muito depressa. Passaram vinte anos num abrir e fechar de olhos. Tenho saudades do tempo que o meu colo lhe chegava. Quando era criança, dizia que era a 'menina mais feliz do mundo'. Não sei se seria a mais feliz, mas tenho a certeza de que eu e a mãe fomos fazendo um bom trabalho nesse sentido», continuou.

«Sei que vais detestar este texto e este vídeo, mas também sei que, um dia, vais lembrar-te com saudades e pensar 'ainda bem que o chato do meu pai gravava tudo!'. É isto que fica. As memórias. Somos o que vivemos enquanto tivermos memória. É dever dos pais que as memórias dos filhos sejam felizes», rematou Cláudio Ramos.

Veja o vídeo partilhado por Cláudio Ramos: