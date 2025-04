Confrontos, consequências e muitas surpresas: Saiba o que esperar da gala desta noite do Big Brother

Hoje há gala do Big Brother e estão preparadas muitas surpresas imperdíveis.

Mostramos-lhe um bocadinho do tanto que não vai poder perder esta noite, com Claudio Ramos aos comandos.

Domingo é dia de gala do Big Brother 2025, conduzida como sempre pelo nosso Claudio Ramos, e estão preparadas muitas surpresas para que não saia do seu lugar, numa noite que promete ser emocionante.

Com a ajuda do Instagram oficial do programa, levantamos a ponta do véu sobre o que vai acontecer esta noite: «O Big Brother vai colocar os rivais frente a frente. Quem vai levar a melhor?», lê-se naquela rede social.

Mas não ficamos por aqui: «O Big Brother vai testar a agilidade e rapidez dos concorrentes na prova do líder», que tem tudo para ser imperdível.

Para além disso, de acordo com a mesma fonte, «com grupos formados, há consequências que vão ditar o futuro de alguns concorrentes».

Importa também relembrar que quatro concorrentes estão nomeados e um deles abandona a casa mais vigiada do País ainda esta noite: Carina Frias, Igor Rodriguez, Ana Neto e Inês Vilhalva. A decisão é sua.

Temos por isso motivos suficientes para que não perca pitada do que está preparado para esta noite de gala do Big Brother, logo após o Jornal Nacional, na TVI.

