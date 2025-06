O que não viu na TV: Claudio Ramos troca de roupa a um minuto de entrar no ar. Veja o vídeo inédito

Cláudio Ramos estreia Big Brother 2025 com um fato que tem uma mensagem escondida

Claudio Ramos apresentou mais uma gala do Big Brother 2025, este domingo dia 22 de junho. O apresentador escolheu um fato vermelho com uma camisa cor de rosa, mas há um detalhe que ninguém sabe, porque não passou em televisão.

A apenas um minuto de entrar em direto, Claudio Ramos decidiu trocar de roupa e em vez da camisa azul bebé que tinha vestida, optou por usar a rosa com que entrou no ar este domingo.

O vídeo inédito - gravado nos bastidores da gala do Big Brother - foi tornado público no Instagram Oficial da TVI e as reações e comentários a elogiar o apresentador não tardaram a surgir.

«Que saudades vou ter do Cláudio a apresentar e dos momentos divertidos como só ele sabe»; «Até agora és melhor e o maior apresentador do mundo. És natural e puro»; «O Cláudio faz-me rir, e ultimamente é uma coisa que naturalmente não acontece... Obrigada Cláudio por todos os momentos divertidos que me proporcionas», lê-se.

Veja o vídeo inédito: