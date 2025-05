Reviravolta este fim de semana: Gala do Big Brother muda de dia. Saiba tudo aqui

Há uma reviravolta este fim de semana no Big Brother 2025. A grande gala - apresentada como sempre por Claudio Ramos - vai acontecer num dia diferente.

Ao contrário do que acontece habitualmente, em que domingo é o dia escolhido para este evento, este fim de semana a gala acontece no sábado, dia 17 de maio. A informação foi avançada pela própria TVI num comunicado enviado às redações.

Isto acontece numa altura em que os ânimos estão em rubro na casa mais vigiada do País com a entrada dos novos capitães de equipa - os veteranos Bruno Savate e Renata Reis. A escolha polémica de Carolina Braga - que decidiu não mexer no leque de nomeados, mantendo o amigo Manuel Cavaco em risco - veio agitar ainda mais o ambiente e as discussões têm sido frequentes.

Estão assim em risco de abandonar a casa do Big Brother por decisão do público Carina Frias, Igor Rodriguez, Manuel Cavaco e Sara Silva. Isto depois de Manuel Rodrigues ter sido o primeiro salvo pelos portugueses esta terça-feira.

Resta-nos mesmo esperar por sábado para saber quem vai ser o próximo expulso do Big Brother e para conhecer todas as surpresas e emoções fortes.