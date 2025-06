Cláudio Ramos como padrinho do casamento de Gonçalo Quinaz?: «Eu gosto muito do Cláudio, mas...»

As férias apaixonadas de Gonçalo Quinaz com a companheira e os filhos

Este último domingo, 8 de junho, em noite de gala do Big Brother, Gonçalo Quinaz foi deu uma entrevista exclusiva para o site oficial do reality show. Com a sua boa disposição e a sinceridade que lhe é habitual, o comentador foi questionado em relação a vários temas, com destaque para o seu futuro casamento com a companheira Pamela... e a possível presença de Cláudio Ramos.

Ao ser questionado sobre se o apresentador poderia ser padrinho do seu casamento, Quinaz foi direto e divertido: “Eu gosto muito do Cláudio, mas tenho sérias dúvidas se ele vai aceitar ir ao casamento… quanto mais ser padrinho! Como todos nós sabemos, ele não gosta de festas, não gosta de batizados, não gosta de restaurantes, não gosta de casamentos... mas gosta de receber o convite, portanto, o convite ele vai receber.”

A resposta dada entre risos, reforça a boa relação entre os dois, mesmo com as diferenças de personalidade bem vincadas.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. A entrevista revelou também um gesto de grande generosidade por parte de Quinaz, desta vez dirigido à amiga e ex-concorrente Iury Mellany e ao noivo Daniel Monteiro, ambos ex-concorrentes do Big Brother.

À pergunta “A Iury vai casar na tua quinta?”, o ex-futebolista esclareceu: “Em direto, ela disse que estava com alguma dificuldade em arranjar um espaço para o casamento e eu ofereci-me para lhe poder proporcionar a quinta. Se for do agrado deles, é com muito gosto que lhes proporciono a quinta sem qualquer tipo de encargo para eles poderem casar.”

Veja a entrevista completa, no vídeo em baixo.