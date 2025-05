Cristina Ferreira revela detalhes sobre o problema de saúde que levou Cláudio Ramos ao hospital

Cláudio Ramos teve um problema de saúde que obrigou a assistência médica num hospital e a repouso. Esta manhã, Cristina Ferreira explicou, no Dois às 10, o que se trata e revelou detalhes sobre a recuperação do apresentador do Big Brother, que vai estar ausente vários dias.

Cristina Ferreira recordou que Cláudio Ramos, de 52 anos, tem um problema de saúde no coração, mas que não é grave. «O Cláudio tem um problema de saúde associado ao coração diagnosticado há muito tempo, mas que é uma coisa controlada e nem sequer é complicada».

Esta não é a primeira vez que Cláudio Ramos vive este episódio. «Há 4 anos ele já tinha tido um episódio de arritmia, que é um episódio que depois tem de ser revertido, ou seja, tem de ir ao hospital e estar lá durante umas horas para reverter essa arritmia. Foi aquilo que aconteceu ontem», explicou Cristina Ferreira, revelando que não há motivos de preocupação.

«O Cláudio está bem. Só volta a antena no próximo domingo, porque ir ao hospital e estas coisas todas é para estar descansadinho (…) Não se preocupem, o problema não é grave, foi apenas um episódio que precisou de ajuda médica e de intervenção», garantiu.

VEJA TAMBÉM: Luís Gonçalves e Nuno Brito unidos contra ‘o mundo’. Mudança drástica abala o Big Brother