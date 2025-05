Tensão máxima em direto. Cláudio Ramos exalta-se com Jéssica Maria e deixa conversa a meio

Cláudio Ramos e Jéssica Maria, ex-concorrente do Secret Story, viveram um momento tenso em direto no Dois às 10 desta quinta-feira, dia 15 de maio. O momento aconteceu durante a rubrica Conversas de Café e quando Jéssica Maria estava ao telefone. Jéssica Maria fez um reparo e Cláudio Ramos acabou a exaltar-se. A conversa acabou por ficar a meio.

Em cima da mesa estava um telefonema de Joana Diniz anterior também para o programa Dois às 10, depois de Jéssica Maria tornar público que se separou de Flávio Miguel, ex-marido da cabeleireira. Após o fim desta relação, Jéssica Maria fez uma publicação na qual destacava a boa relação que têm com o filho do agora ex-companheiro e onde também se dava a entender que Joana Diniz poderia ter interferido na relação. Após esse momento, Joana Diniz falou sobre o assunto no Dois às 10.

No telefonema desta quinta-feira, Jéssica Maria quis saber o porquê de só agora ter a oportunidade de dar a sua versão. Cláudio Ramos explicou porque apenas ligou para Joana Diniz. «O telefonema foi de improviso. Conheço a Joana e liguei. Se tivesse o telefone da Jéssica, também teria ligado». O apresentador deu ainda a sua opinião. «Eu acho que se a relação terminou não é para ser alimentada. Ao partilhar aquela fotografia com uma criança com aquele texto, vai dar azo a que mais se comente e mais se fale».

Já Jéssica confirmou que considera que Joana Diniz condicionou a sua relação e é um dos motivos da rutura com Flávio Miguel: «Se as pessoas tivessem bem resolvidas, não teriam sido impostas regras dentro do meu lar de que eu teria de sair para uma criança entrar».

A troca de argumentos entre Cláudio Ramos e Jéssica Maria acabou por terminar de maneira muito tensa. «Eu não tenho paciência para estas coisas. Por mim podem desligar o telefone. Acaba uma relação com um rapaz, diz que não fala dele, mas espeta uma fotografia do filho aqui. Acabou de dizer que a Joana condiciona a relação dela. Então ela não quer que se fale dela?», atirou Cláudio Ramos.