Cláudio Ramos anuncia o concorrente salvo e a percentagem deixa todos de boca aberta

No especial do Big Brother 2025, emitido esta terça-feira à noite e conduzido por Cláudio Ramos, foi realizada pela primeira vez nesta edição uma salvação: a votação para salvar um dos nomeados. Uma decisão estratégica que promete agitar as emoções dentro e fora da casa mais vigiada do País.

Durante o direto, Cláudio Ramos revelou as percentagens dos concorrentes nomeados e não escondeu a surpresa com um dos resultados. Luís Gonçalves alcançou os impressionantes 71% dos votos, um número que deixou o apresentador visivelmente espantado e que demonstra o forte apoio do público cá fora.

Após a salvação de Luís Gonçalves com 71% dos votos, anunciada no Especial, continuam em risco de expulsão quatro concorrentes. Cabe agora aos portugueses decidir quem merece permanecer no jogo, votando para salvar o seu favorito.

Votação para salvar:

Carina Frias – Ligue 761 20 20 02

Érica Reis – Ligue 761 20 20 06

Igor Rodriguez – Ligue 761 20 20 08

Nuno Brito – Ligue 761 20 20 20

Continue a acompanhar todas as novidades do Big Brother. E veja também:

Look de Márcia Soares já foi usado por atriz muito conhecida da TVI - Big Brother - TVI