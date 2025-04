Cláudio Ramos tenta pôr 'ordem na casa', mas Luís Gonçalves atira para todos os lados... até ser repreendido

Na última emissão do Especial do Big Brother conduzido por Cláudio Ramos, os ânimos exaltaram-se entre Luís Gonçalves, Manuel Rodrigues e... Carolina Braga. Cláudio Ramos tentou pôr a "ordem na casa" ao ver que os concorrentes estavam todos a a falar ao mesmo tempo. Luís tornou essa tarefa do apresentador mais difícil ao não deixar ninguém falar, ao mesmo tempo que falava por cima de todos.

Durante um 'bate-boca' intenso em que Luís está a responder a Cláudio Ramos, e Carolina chama o colega à atenção por este estar a falar constantemente, e o apresentador não consegue intervir: «Estamos em direto! O Cláudio quer falar.»

Na emissão do Especial, assistimos a umas imagens de um confronto tenso, protagonizado na tarde ontem entre Luís e Manuel, onde Manuel afirma que os outros concorrentes têm medo de Luís. Nas imagens, é possível vermos Nuno Brito a intervir e a colocar-se do lado de Manuel, ao reafirmar o que Manuel disse, e ainda vai mais longe: «Eu acho que tu intimidas alguns (...) a forma como tu falas... as pessoas ficam retraídas», diz, sobre Luís.

Manuel Rodrigues continua as acusações ao dizer que Luís desrespeita os colegas ao "chamar-lhes nomes", e dá o exemplo de Solange Tavares. Neste momento, Luís está com um pano amarelo na mão, e toca-lhe com o mesmo na cara ao chamá-lo de "anjinho". Manuel reage e diz que se sente "humilhado". Cláudio Ramos confronta os concorrentes com estas mesmas imagens, e ambos justificam.

Entretanto, uma discussão entre Manuel e Adrielle Peixoto é recordada em direto, pelo facto de Manuel ter dito que Adrielle era "submissa" de Luís. O personal trainer tenta defender-se de todas as acusações, e diz que o acusarem de "comer de boca aberta" é que foi uma humilhação que sofreu por parte de outra concorrente, mas Carolina Braga 'entra em cena' e diz que isso não consta como uma humilhação.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.