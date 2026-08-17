É mãe de duas figuras marcantes da TVI e faz hoje anos: Adivinha quem é esta senhora?

Há rostos que dispensam apresentações, mas há também quem esteja por detrás deles e tenha conquistado um lugar muito especial no coração de dois nomes conhecidos dos portugueses.

Esta segunda-feira, 17 de agosto, é dia de festa para uma conhecida matriarca. O motivo? Celebra mais um aniversário e recebeu uma declaração pública de amor de um dos filhos, através das redes sociais.

Na fotografia partilhada, surge sorridente, num registo pouco habitual que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Na legenda, poucas palavras disseram tudo: “A Mãe faz anos”. Mas afinal, quem é esta senhora?

É mãe de dois irmãos que têm histórias bem conhecidas ligadas à televisão portuguesa. Um deles tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da TVI, destacando-se como apresentador e antigo comentador. O outro ganhou notoriedade ao participar e vencer dois reality-shows.

Falamos, claro, de Cláudio Ramos e Luís Nascimento. A matriarca chama-se Maria Marcelina e a sua ligação aos dois filhos já proporcionou alguns momentos de grande emoção na televisão. Recentemente, deixou uma mensagem especial ao filho Luís durante uma conversa entre ele e o irmão Cláudio Ramos, no 'Dois às 10'.

Agora, é novamente Cláudio quem faz questão de assinalar uma data especial. Sem grandes discursos, mas com uma fotografia e uma frase simples, o apresentador deixou uma homenagem à mulher que está na origem de uma família com dois nomes bem conhecidos da televisão portuguesa.

Já tinha adivinhado quem era? Feliz aniversário, Maria Marcelina!