É mãe de duas figuras marcantes da TVI e faz hoje anos: Adivinha quem é esta senhora?

Ao Minuto

18:54
João Gomes comenta a atitude da mãe, Ana Luísa: «É ridículo» - Big Brother
01:13

João Gomes comenta a atitude da mãe, Ana Luísa: «É ridículo»

18:45
Amiga de Tatiana emociona-se nos bastidores da gala: «Magoa-me profundamente» - Big Brother
01:58

Amiga de Tatiana emociona-se nos bastidores da gala: «Magoa-me profundamente»

18:42
Raquel pede desculpa a Afonso após a Gala, mas a reação do concorrente não é a esperada - Big Brother
03:15

Raquel pede desculpa a Afonso após a Gala, mas a reação do concorrente não é a esperada

18:38
João Ventura é confrontado por Raquel e entra em discussão com Sara - Big Brother
04:41

João Ventura é confrontado por Raquel e entra em discussão com Sara

18:34
O que não viu na gala! Afonso enfrenta Raquel e entra em bate-boca com Sara e Tatiana - Big Brother
03:45

O que não viu na gala! Afonso enfrenta Raquel e entra em bate-boca com Sara e Tatiana

17:12
Afonso revela estratégia de jogo de Miguel e é alvo de debate: «O seu jogo à frente do bem estar da casa?» - Big Brother
09:30

Afonso revela estratégia de jogo de Miguel e é alvo de debate: «O seu jogo à frente do bem estar da casa?»

16:30
Ana Luísa arrasa postura de um colega: «Foi uma pessoa muito egoísta» - Big Brother
02:38

Ana Luísa arrasa postura de um colega: «Foi uma pessoa muito egoísta»

16:07
Conversa acaba mal: Sara perde a paciência e grita com Tatiana - Big Brother
14:29

Conversa acaba mal: Sara perde a paciência e grita com Tatiana

15:55
Sara passa-se e Tatiana reage: «Dá para falarmos bem!?» - Big Brother
03:26

Sara passa-se e Tatiana reage: «Dá para falarmos bem!?»

15:54
Sara irritada com Tatiana: «Não gosto da maneira como falas comigo» - Big Brother
13:00

Sara irritada com Tatiana: «Não gosto da maneira como falas comigo»

15:43
Sara incrédula com revelação de Raquel: «Tu és tudo menos normal» - Big Brother
04:06

Sara incrédula com revelação de Raquel: «Tu és tudo menos normal»

15:36
Vanessa farta do jogo? Concorrente desabafa: «Poupem-me» - Big Brother
07:42

Vanessa farta do jogo? Concorrente desabafa: «Poupem-me»

13:40
Sara e Nuno falam sobre limites: «Se acontecesse hoje à noite...» - Big Brother
05:30

Sara e Nuno falam sobre limites: «Se acontecesse hoje à noite...»

13:02
Tatiana tenta explicar-se, mas Afonso mantém as dúvidas sobre as suas intenções - Big Brother
03:49

Tatiana tenta explicar-se, mas Afonso mantém as dúvidas sobre as suas intenções

12:31
Raquel afasta-se dos grupos da Casa: «Só tenho dois amigos» - Big Brother
04:33

Raquel afasta-se dos grupos da Casa: «Só tenho dois amigos»

11:50
«Não me identifico, não gosto»: Sara coloca Ventura no “azar” e os dois protagonizam confronto explosivo - Big Brother
04:36

«Não me identifico, não gosto»: Sara coloca Ventura no “azar” e os dois protagonizam confronto explosivo

11:35
Afonso não segura as lágrimas e protagoniza momento emocionante - Big Brother
03:23

Afonso não segura as lágrimas e protagoniza momento emocionante

11:27
«Será sempre um peso quando olho para ti»: Boris faz confissão inesperada sobre Raquel - Big Brother
06:01

«Será sempre um peso quando olho para ti»: Boris faz confissão inesperada sobre Raquel

11:14
A ausência que ninguém esperava no casamento de Cristiano e Georgina: «Uma surpresa, pela negativa» - Big Brother
06:16

A ausência que ninguém esperava no casamento de Cristiano e Georgina: «Uma surpresa, pela negativa»

11:07
«A Sara dá-me muita sorte»: Nuno revela quem é o seu “amuleto” e aponta Ventura como o azar - Big Brother
04:40

«A Sara dá-me muita sorte»: Nuno revela quem é o seu “amuleto” e aponta Ventura como o azar

10:51
Sorte ou Azar? Tatiana põe tudo em pratos limpos - Big Brother
06:37

Sorte ou Azar? Tatiana põe tudo em pratos limpos

10:36
«Estou a rezar para que nos safemos desta»: Sara revela quem quer ver na “chapa” - Big Brother
02:28

«Estou a rezar para que nos safemos desta»: Sara revela quem quer ver na “chapa”

10:25
«Psicologicamente já estou cansada»: Tatiana desabafa com Ana Luísa - Big Brother
01:55

«Psicologicamente já estou cansada»: Tatiana desabafa com Ana Luísa

08:58
«Podes vir tu e mais dez»: Ventura enfrenta Sara e confronto aquece na Casa - Big Brother
06:14

«Podes vir tu e mais dez»: Ventura enfrenta Sara e confronto aquece na Casa

08:49
Tatiana é ressabiada? Vanessa arrasa Tatiana e não deixa nada por dizer - Big Brother
04:40

Tatiana é ressabiada? Vanessa arrasa Tatiana e não deixa nada por dizer

Acompanhe ao minuto

É mãe de duas figuras marcantes da TVI e faz hoje anos: Adivinha quem é esta senhora?

  • Big Brother
É mãe de duas figuras marcantes da TVI e faz hoje anos: Adivinha quem é esta senhora? - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

É uma matriarca muito especial.

Há rostos que dispensam apresentações, mas há também quem esteja por detrás deles e tenha conquistado um lugar muito especial no coração de dois nomes conhecidos dos portugueses.

Esta segunda-feira, 17 de agosto, é dia de festa para uma conhecida matriarca. O motivo? Celebra mais um aniversário e recebeu uma declaração pública de amor de um dos filhos, através das redes sociais.

Na fotografia partilhada, surge sorridente, num registo pouco habitual que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Na legenda, poucas palavras disseram tudo: “A Mãe faz anos”. Mas afinal, quem é esta senhora?

 

É mãe de dois irmãos que têm histórias bem conhecidas ligadas à televisão portuguesa. Um deles tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da TVI, destacando-se como apresentador e antigo comentador. O outro ganhou notoriedade ao participar e vencer dois reality-shows.

Falamos, claro, de Cláudio Ramos e Luís Nascimento. A matriarca chama-se Maria Marcelina e a sua ligação aos dois filhos já proporcionou alguns momentos de grande emoção na televisão. Recentemente, deixou uma mensagem especial ao filho Luís durante uma conversa entre ele e o irmão Cláudio Ramos, no 'Dois às 10'. 

Agora, é novamente Cláudio quem faz questão de assinalar uma data especial. Sem grandes discursos, mas com uma fotografia e uma frase simples, o apresentador deixou uma homenagem à mulher que está na origem de uma família com dois nomes bem conhecidos da televisão portuguesa.

Já tinha adivinhado quem era? Feliz aniversário, Maria Marcelina!

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Cláudio Ramos Luís Nascimento Maria Marcelina Mãe

Fora da Casa

Cristina Ferreira chocada com «a maior surpresa» do casamento de Ronaldo: «Nenhum de nós é parvo»

Há 6 min

A lista de João Ricardo para o BB All Stars estava completa… até se lembrar de Marcia Soares: «Pode ser que ela fique chateada»

Há 3h e 32min

É presença habitual nos bastidores: quem nunca falha a visita a Maria Botelho Moniz

Hoje às 14:56

Bruna Gomes interrompe as férias para celebrar uma pessoa especial: «A mais generosa que conheço»

Hoje às 10:18

De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

Ontem às 22:10

Pedro Jorge e Marisa Pires escapam para hotel de luxo e mostram-se mais apaixonados que nunca

Ontem às 21:41
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Apaixonaram-se no "Big Brother", casaram em direto e tiveram uma filha: veja como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois

Ontem às 17:29

Filho de Maria Botelho Moniz faz pedido especial ao pai e derrete corações

Ontem às 21:03

Bruna Gomes interrompe as férias para celebrar uma pessoa especial: «A mais generosa que conheço»

Hoje às 10:18

Depois de 10 horas sozinhos no mar, Bruna Gomes e Bernardo Sousa emocionam-se com encontro inesperado: «Estou anestesiada até agora»

15 ago, 22:38
05:30

Sara e Nuno falam sobre limites: «Se acontecesse hoje à noite...»

Hoje às 13:40
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira chocada com «a maior surpresa» do casamento de Ronaldo: «Nenhum de nós é parvo»

Há 6 min

É mãe de duas figuras marcantes da TVI e faz hoje anos: Adivinha quem é esta senhora?

Há 1h e 11min

A lista de João Ricardo para o BB All Stars estava completa… até se lembrar de Marcia Soares: «Pode ser que ela fique chateada»

Há 3h e 32min

É presença habitual nos bastidores: quem nunca falha a visita a Maria Botelho Moniz

Hoje às 14:56

Bruna Gomes interrompe as férias para celebrar uma pessoa especial: «A mais generosa que conheço»

Hoje às 10:18
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

Hoje às 00:51
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

Hoje às 00:29
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

Ontem às 23:43
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

Ontem às 23:42
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

Ontem às 23:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Telmo Ferreira do 1.º Big Brother segue focado em missão nobre longe da TV

Hoje às 12:31

Francisco Monteiro "entala" amigo: "Tanto criticou..."

Hoje às 09:10

"Big Brother Verão": Miguel é expulso... e reagiu assim!

Hoje às 00:06

Vanessa, do "Big Brother Verão", recorda gravidez: "Uma coisa brutal para uma adolescente de 18 anos"

Ontem às 23:56

Já se sabe quando se estreia "Big Brother All Stars"!

Ontem às 22:45
Ver Mais Outros Sites