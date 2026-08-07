Gesto de Cláudio Ramos durante a entrevista, deixa o irmão em lágrimas. Eis o motivo

Luís Nascimento foi apanhado de surpresa por um gesto de Cláudio Ramos que o deixou visivelmente emocionado, em lágrimas, perante as câmaras, durante a entrevista. Na manhã desta sexta-feira, dia 7 de agosto, os dois irmãos estiveram juntos em televisão pela primeira vez, e o vídeo que o apresentador fez passar, dirigido ao irmão, fez com que este não conseguisse conter as lágrimas.

Um dos nomes mais vitoriosos da história dos reality shows portugueses, vencedor do Secret Story 4 e de A Quinta, Luís Nascimento é hoje empresário e pai de família, longe dos holofotes da televisão. Nesta manhã, foi entrevistado pela primeira vez pelo próprio irmão, no Dois às 10 e a conversa acabou por se centrar sobretudo na família.

Durante a entrevista, Cláudio Ramos fez chegar ao irmão um vídeo gravado por Carolina, filha de Luís Nascimento, que acabou por deixar o ex-concorrente em lágrimas: «Pai, te amo, tio. Te amo, pai. Eu gosto muito de brincar contigo, pai. Eu te amo muito.»

Visivelmente comovido, Luís Nascimento não conseguiu conter as emoções e admitiu: «Olha, desarmaste-me. E não é fácil porque a Carolina detesta fotos, detesta vídeos. Fomos de férias para tirar uma foto com a Carolina. É muito difícil. Olha, estou muito contente, filha. Obrigado.»