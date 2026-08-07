Irmão de Cláudio Ramos é surpreendido em direto pela mãe. O momento deixa qualquer um de lágrima no olho

Luís Nascimento, vencedor do Secret Story 4 e de A Quinta, é também irmão de Cláudio Ramos e, na manhã desta sexta-feira, dia 7 de agosto, no Dois Às 10, estiveram juntos em televisão pela primeira vez. Durante a entrevista, o ex-concorrente foi surpreendido pela mãe, num momento que marcou toda a conversa.

Um dos nomes mais vitoriosos da história dos reality shows portugueses, Luís Nascimento é hoje empresário e pai de família, longe dos holofotes da televisão. Nesta manhã, foi entrevistado pela primeira vez pelo próprio irmão, e a conversa acabou por se centrar sobretudo na família.

Mas foi ao falar da mãe que o tom da entrevista se tornou mais emotivo. Para o ex-concorrente, a figura materna é insubstituível: «A mãe é importante. É um pilar para nós. Tu sabes, temos um feitio, cada um tem o seu feitio. E a mãe é que dá aquela estabilidade, o que nos faz ver as coisas. É um pilar, sem dúvida. A mãe é das coisas mais importantes que eu tenho.»

Questionado se está preparado para a ver envelhecer, agora que a mãe se aproxima dos 80 anos, Luís Nascimento revelou um medo antigo: "Vivi sempre com medo de que aconteça alguma coisa à mãe, porque ou seja, eu já sou filho, sou neto, a mãe já sabes, vai fazer 80 anos agora. E então vivi sempre com medo de perder a mãe ou que ela não me pudesse acompanhar. E o meu maior medo era que a minha mãe nunca chegasse a ver um filho meu. Graças a Deus esse sonho já está realizado.»

Foi precisamente nesse momento que Cláudio Ramos preparou a surpresa: uma mensagem gravada pela mãe de ambos, sem que Luís Nascimento soubesse. Visivelmente emocionada, a mãe deixou uma declaração ao filho: «Filhote, és um orgulho muito grande da mãe. Foste um miúdo não esperado, mas depois muito desejado. És muito bom filho. Temos uns pequenos-almoços únicos. Espero que sejas feliz ao longo da tua vida e que consigas realizar todos os teus sonhos. Beijinhos.»