Emoções fortes do início do fim! Recorde os melhores momentos da gala do Big Brother

Francisco Monteiro revela mudança na sua vida! Para o ajudar vai contar com a ajuda de um ex-concorrente do Big Brother

Princesa sensual: Márcia Soares surpreende com look arrasador para mais uma gala do Big Brother!

Cláudio Ramos faz comentário sobre vestido de Márcia Soares

Durante a gala, Cláudio Ramos apontou um detalhe polémico no vestido de Márcia Soares. Veja aqui o momento que se tornou viral:

Curva da vida de Carolina Nunes

Carolina Nunes partilhou este domingo, 2 de junho, a sua Curva da Vida com os portugueses. A concorrente abre o seu coração e fala sobre os seus complexos, o divórcio dos pais, como o voleibol revolucionou a sua vida. Veja aqui:

Expulsão!

Daniel Pereira foi o concorrente menos votado, com 37% dos votos. E, como tal, abandonou hoje a moradia da Malveira.

Castigo nunca antes visto no Big Brother!

O Big Brother tomou uma decisão drástica em virtude de os concorrentes continuarem a não respeitar as regras. No final da gala deste domingo, ficamos a saber a decisão drástica tomada pelo soberano.

Todas as nomeações desta noite foram consideradas inválidas. Como tal, todos os concorrentes estão em risco de ficarem nomeados, com exceção do líder, André Silva.

Veja no vídeo as reações de espanto dos concorrentes e do público em estúdio: