Cristina Ferreira e Cláudio Ramos indignados. Cláudio explica a quem realmente desejou melhoras

Cláudio Ramos já veio esclarecer quem é a Marta a quem desejou as melhoras na gala desta segunda-feira do Big Brother – Desafio Final. Cristina Ferreira também se mostrou indignada com as falsas informações divulgadas após este gesto de desejar melhoras.

«Hoje, porque o programa de pessoas para pessoas e porque estamos a falar de gente, eu queria mandar pessoalmente um beijo muito grande à Marta. Com a certeza absoluta que este momento que está a passar agora daqui a nada já passou. Um aplauso para a Marta. Beijinhos. Boas melhoras», declarou o apresentador na gala.

Já esta terça-feira em direto no Dois as 10, Claúdio Ramos e Cristina Ferreira mostraram-se indignados com as notícias que circularam na imprensa.

«Ontem na gala mandei um beijinho à Marta, uma amiga minha, que estava a passar uma fase complicada, mas hoje a imprensa diz que é a Marta Cardoso. Não é a Marta Cardoso. A Marta Cardoso não está doente», esclareceu Cláudio Ramos.

Cristina Ferreira acrescentou, negando a informação que circula: «Assim se vê como está o jornalismo hoje em dia. Então não têm de ter uma confirmação de que Marta o Cláudio está a falar. Põe-se assim uma doença em cima de uma pessoa que está de perfeita saúde (….) há que ter um bocadinho de noção das coisas que se escrevem».

Claúdio Ramos frisou ainda: «Agora devem retirar imediatamente a notícia e pedir desculpas à Marta Cardoso»