São estes os quatro nomeados da semana! Vote para salvar o seu favorito

Os nomeados da semana no Big Brother foram revelados esta noite no Especial conduzido por Cláudio Ramos. A tensão aumenta dentro da casa mais vigiada do país e quatro concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo.

Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

A votação é para salvar, o que significa que os telespectadores devem votar no seu concorrente favorito para garantir que permanece na casa.

O Big Brother continua a surpreender e os ânimos dentro da casa estão ao rubro. A decisão está nas mãos do público — quem será salvo e quem poderá sair no próximo domingo?

Fique atento a todas as novidades e não perca nada do que se passa na casa.