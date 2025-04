Bomba! Concorrentes em choque com revelação de Claudio Ramos sobre a próxima gala: «É dia de...»

Claudio Ramos deu uma novidade bombástica aos concorrentes esta segunda-feira.

A casa ficou em choque com esta revelação.

Claudio Ramos fez uma revelação bombástica sobre a próxima gala do Big Brother 2025 que acontece já esta quinta-feira, dia 10 de abril.

A revelação aconteceu esta segunda-feira, dia 7 de abril, durante o Especial em que ficámos a conhecer os nomeados da semana.

«Gostava de vos dizer, como vos disse ontem, que na próxima quinta-feira há uma gala, ainda mais especial do que as outras. É dia de dupla expulsão», afirmou o apresentador.

A novidade apanhou os concorrentes desprevenidos e deixou-os completamente em choque e de boca aberta.

Recorde-se que os nomeados em risco de abandonar a casa mais vigiada do País são seis: Carina Frias, Érica Reis, Sara Silva, Manuel Rodrigues, Gonçalo Beja da Costa e Tiago Rodrigues. A escolha é sua, não se esqueça de votar.

