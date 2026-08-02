Cláudio Ramos explica por que partilha fotos em tronco nu e deixa reflexão pessoal

Cláudio Ramos surpreendeu os seguidores com uma reflexão muito pessoal partilhada nas redes sociais. O apresentador da TVI abriu o coração, descreveu vários traços da sua personalidade e acabou por fazer uma revelação inesperada sobre as fotografias em tronco nu que costuma publicar no Instagram.

Na legenda de uma nova publicação, Cláudio Ramos começou por enumerar alguns dos seus gostos, hábitos e formas de estar na vida. "Sou o que adora azul escuro, que gosta de ler, de cinema, de séries e de teatro. Sou o que perde horas a escrever, a ver fotografias antigas e a andar na rua ao acaso. Sou o que não gosta de cozinhar nem de treinar mas deve fazê-lo para seu bem. Sou dos que bebe três litros de água por dia e corre aos bocados para aliviar a cabeça. Sou dos que fica ansioso com as mudanças, que valoriza a rotina e não desiste de um amor. Sou dos que come gelado todos os fins de semana, que adora conhecer restaurantes novos, que detesta confusão e aprecia discutir sobre qualquer coisa", começou por escrever.

O apresentador prosseguiu com uma descrição ainda mais intimista, revelando alguns dos seus hábitos do dia a dia, a forma como encara o trabalho e o desejo de, um dia, mudar de rumo.

"Sou dos que gosta de dormir no escuro, do silêncio, que não aprecia trânsito, praias com muita gente, centros comerciais e gente inerte. Gosto de procrastinar mesmo que seja complicado aceitar isso porque a minha cabeça não deixa. Sou dos que quando chama alguém para um café quer que se entenda que é sobre tudo menos café. Sou dos que dorme nu, anda descalço em casa, gosta do cheiro a roupa lavada, a terra molhada, a café e a torradas com manteiga. Sou dos que trabalhou muito para aqui chegar, que trabalha mais ainda para cá se manter e que deseja mudar o rumo a qualquer momento."

Foi, no entanto, a parte final da publicação que mais chamou a atenção dos seguidores. Cláudio Ramos falou de gratidão, lealdade e desilusão, antes de confessar, com humor, a razão pela qual publica fotografias em tronco nu nas redes sociais.

"Sou dos que sabe o que significa gratidão e lealdade, dos quem teima em continuar a dar a sua opinião mesmo que seja contra a maioria, dos que dá murros na mesa e que também sabe ficar em silêncio porque entendeu desde cedo que o silêncio no momento certo diz quase tudo. Sou o que posta fotos em tronco nu para receber elogios porque talvez atravesse a crise da idade, dos que partilha refeições sem saber fazer coisa alguma de jeito mas que se desenrasca. Sou dos que confia nas pessoas que escolhe, que lida mal com a desilusão, que acredita que a hipocrisia não leva ninguém longe mas que sabe que estamos rodeados dela por todos os lados. Sou dos que tem a certeza que isto não vos interessa nadinha, mas que esta fotografia ficou catita".

A sinceridade do rosto da TVI não passou despercebida e a publicação rapidamente gerou reações entre os fãs, que elogiaram a autenticidade do apresentador e a forma descontraída como abordou a chamada "crise da idade".