Última Hora: Casa do Big Brother volta a abrir portas. Fique a saber tudo!

Francisco Monteiro no desafio final? Vencedor admite gostar de voltar à casa

Afinal, Márcia Soares vai ou não entrar no Big Brother - Desafio Final? «Fui convidada...»

Francisco Monteiro e Márcia Soares vão entrar no Desafio Final? A resposta surpreendeu os apresentadores!

O Desafio Final do Big Brother não para de surpreender. Na quarta-feira, dia 10, foram anunciadas duas novas concorrentes: Jandira Dias, ex-concorrente de O Triângulo, e Iasmim Lira, da última edição do Big Brother 2023, apesar de só uma delas ficar na casa.

Esta quinta-feira, Cláudio Ramos vai regressar para revelar qual das duas - Iasmim ou Jandira - permanece na casa, mas também para anunciar a entrada de um novo concorrente neste «Big Brother - Desafio Final».

Isto mesmo foi revelado através do Instagram Oficial do Big Brother: «A casa vai voltar a abrir as portas, a partir das 21h30. Qual é o seu palpite?», lê-se na descrição. Nos comentários os palpites são muitos, mas Francisco Monteiro e Márcia Soares são os mais falados.

Isto acontece depois da entrevista que os dois deram hoje no programa «Dois às 10» e em que assumiram que gostavam de voltar a entrar, ainda que para Márcia significasse mais, uma vez que Francisco já venceu uma edição, a última.

Após assumiram que o tão esperado beijo já aconteceu fora das câmaras, num jantar a dois, Márcia e Francisco foram questionados sobre o futuro. Ambos garantem que querem manter pelo menos uma relação de amizade e Márcia admitiu mesmo que já pensou na «possibilidade do namoro». «Foi uma das 500 opções», revelou.

Ainda assim, para já a concorrente diz querer focar-se no trabalho e nas oportunidades que podem vir aí - mantendo aberta a possibilidade de entrar no «Big Brother - Desafio Final», com ou sem Francisco Monteiro.

«Posso cometer uma inconfidência? A Márcia quer muito entrar no Desafio Final», disse Francisco. A ex-concorrente confirmou: «Tenho aqui um bichinho a dizer que sim. Eu gostava de entrar e acho que ele também está mortinho por entrar».

Márcia explicou o porquê de gostar de entrar com Francisco: «Nós tivemos um jogo bastante individual estes quatro meses e cá fora temos a noção da força que temos, por isso seria interessante os dois lá dentro a jogar unidos e não um contra o outro, devia ser uma aventura muito gira».

Francisco contrapôs: «Eu acho sinceramente que eu já não aquele peso da vitória e sei que a Márcia ficou com aquela mágoazinha. Se entrássemos os dois eu gostava de ir até ao fim, mas não me importava nada que a Márcia ganhasse. Mas também gostaria de ver a Márcia lá sem mim, para ver como as coisas seriam».

Resta-nos esperar para ver quem vai entrar logo à noite depois do Jornal Nacional, na emissão especial conduzida por Cláudio Ramos.