Cláudio Viana desesperado por causa do filho: «Ajudem-nos por favor, já chega desta brincadeira de mau gosto»

Cláudio Viana voltou a abordar publicamente o afastamento do filho mais velho, Benjamín, e recorreu às redes sociais para fazer um apelo emocionado, numa altura em que continua sem contacto com a criança.

O ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 3 é pai de Benjamín, de seis anos, fruto da relação com a colombiana Danniela Mahe. Segundo informações anteriormente divulgadas, Cláudio Viana estará afastado do filho por decisão da mãe da criança: «2 anos sem conseguir estar contigo (...) Em novembro de 2024 negaram-me o ingresso para entrar na Colômbia».

«O que fiz eu? (...) Onde está a justiça entre dois países? Onde está a humanidade? (...) Quero que saibas que não sou eu que quero estar longe de ti (...) Onde já se viu isolar uma criança do seu pai desta forma?», questionou o ex-concorrente numa nova publicação nas redes sociais, onde revelou ainda os últimos desenvolvimentos relacionados com a situação: «Os advogados parecem de mãos atadas. As embaixadas dizem que não podem atuar. A polícia e a imigração barram-me as portas».

Cláudio Viana deixou, depois, um pedido de ajuda: «Ajudem-nos por favor, já chega desta brincadeira de mau gosto».

Veja aqui as melhores fotografias de Cláudio Viana com o filho:

O antigo concorrente do reality show da TVI estará sem ver Benjamín desde setembro de 2024, situação que tem partilhado publicamente e que continua a causar-lhe sofrimento.

Veja aqui a publicação: