Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

Foi dos concorrentes mais mediáticos do Secret Story e a sua vida amorosa deu muito que falar dentro e fora da casa. Anos depois de ter protagonizado um romance polémico no reality show da TVI, volta a estar no centro das atenções, mas por um motivo bem mais feliz: acaba de anunciar o nascimento do seu segundo filho.

O protagonista da novidade é Cláudio Viana, ex-concorrente da terceira edição do Secret Story, cuja participação ficou inevitavelmente associada à intensa e polémica relação que viveu com Jéssica Maria, um dos casais mais comentados da temporada.

Foi através das redes sociais que Cláudio revelou que já nasceu o pequeno Romeu, fruto da atual relação com Nélia Lima. Na publicação, o ex-concorrente mostrou-se emocionado e dedicou uma sentida homenagem à companheira.

«Podia escrever uma legenda bonita e romântica para enaltecer a força de uma mulher, de uma mãe. Mas faltam-me as palavras depois de tudo o que vivemos, do que observei e do que senti, muitas vezes apenas em silêncio, no meu mundo e nos meus pensamentos», começou por referir.

O jovem continuou: «Há batalhas que só quem as vive conhece. E há uma força que só uma mãe consegue carregar com tanto amor, coragem e entrega. Hoje, admiro-te ainda mais».

«E tu, nosso príncipe… obrigado por chegares às nossas vidas e lhes dares ainda mais amor, alegria e propósito. Quanto a mim, como Pai, sinto-me um homem verdadeiramente abençoado. Independentemente de tudo, sei qual é a minha missão nesta vida.. amar, proteger e estar presente. Bem-vindo Romeu ❤️15/07/2026», rematou.

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de felicitações por parte de amigos, seguidores e várias figuras conhecidas, que fizeram questão de dar as boas-vindas ao recém-nascido e de celebrar este momento tão especial na vida do ex-concorrente.

Recorde-se que Cláudio Viana já era pai de Benjamin, nascido de uma relação anterior. Com a chegada de Romeu, o antigo concorrente do Secret Story vive agora uma nova fase da sua vida pessoal, assumindo-se profundamente feliz e grato por voltar a experimentar a paternidade.