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Fez parte de um casal icónico do Secret Story e agora vive drama: «Nem que fale com o Presidente da República»

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Uma história de um pai que foi impedido de estar com o filho e luta para que isso mude.

Cláudio Viana voltou a tornar pública a luta que enfrenta há quase dois anos para reencontrar o filho, Benjamín, que vive na Colômbia. Num apelo carregado de emoção, o antigo concorrente da “Casa dos Segredos” esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e pediu ajuda às autoridades portuguesas, dirigindo-se diretamente ao Presidente da República.

“Não me posso calar” é a mensagem que resume o estado de espírito de Cláudio Viana, que diz estar desesperado perante aquilo que considera um bloqueio à possibilidade de regressar à Colômbia e voltar a estar presencialmente com o filho.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, Cláudio está impedido de entrar na Colômbia desde novembro de 2024. O personal trainer terá sido barrado no aeroporto de Bogotá durante uma viagem de regresso ao país e posteriormente deportado para Portugal. Desde então, afirma que tem procurado, através de advogados e das autoridades diplomáticas, encontrar uma solução que lhe permita voltar a ver o filho.

O sofrimento de Cláudio Viana está sobretudo relacionado com a distância em relação a Benjamín, atualmente com seis anos. Embora mantenha contacto com a criança através de videochamadas e conte com a ajuda da própria mãe, que viajou à Colômbia para visitar o neto, o pai reclama a possibilidade de voltar a viver momentos presencialmente com o filho.

Nas declarações que fez no programa, esta sexta-feira, Cláudio recorda a casa que construiu na Colômbia e os momentos que viveu com Benjamín. O desejo, diz, é recuperar a vida familiar que tinha construído naquele país e poder exercer plenamente o seu papel de pai.

Casal icónico no Secret Story

De recordar que Cláudio Viana entrou na terceira edição do Secret Story – Casa dos Segredos , onde conheceu Jéssica Maria. Os dois protagonizaram um dos romances mais comentados da terceira edição.

Cláudio e Jéssica conheceram-se dentro da casa mais vigiada do país e rapidamente criaram uma ligação que despertou a atenção dos espectadores, entre momentos de cumplicidade e alguma polémica.

A relação continuou depois do programa, mas acabou por chegar ao fim. Ainda assim, o namoro ficou marcado na história do reality show e é, até hoje, recordado por muitos fãs daquela edição.

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Temas: Cláudio Viana Secret Story Jéssica Maria Colômbia Filho

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