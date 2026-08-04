Poucos conseguem ter. Daniela Santo mostra nova compra de luxo e explica: «É um grande presente que me permiti»

Daniela Santo, ex-concorrente do Secret Story, recorreu às redes sociais para partilhar uma nova conquista pessoal. A

ex-concorrente revelou que comprou um MacBook e fez questão de mostrar o momento num reels, onde começou por destacar um detalhe que a deixou especialmente feliz: «E é cor de rosa!». O computador em questão é da marca Apple e pode custar até mil euros.

Mais do que exibir uma nova aquisição, Daniela quis explicar o significado que esta compra tem para si. A antiga concorrente do reality show da TVI admitiu que, durante muito tempo, evitou mostrar este tipo de momentos por receio de ser julgada.

«Durante muito tempo eu achei que não podia mostrar as minhas compras porque podia soar a futilidade», confessou, esclarecendo, no entanto, que a sua perspetiva mudou com o passar dos anos.

«A verdade é que não são compras. É uma conquista», afirmou, sublinhando que o computador representa o resultado do trabalho que tem desenvolvido e do caminho que percorreu até aqui.

Daniela fez ainda questão de recordar as suas origens e explicou porque esta compra tem um significado tão especial. «Da realidade de onde eu vim é um grande presente que eu me permiti», disse, rematando a reflexão com uma dedicatória a si própria: «De mim para mim».

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de carinho, com vários seguidores a felicitarem Daniela Santo por mais esta conquista e por partilhar o lado mais pessoal por detrás de um momento que, para muitos, poderia parecer apenas mais uma compra.

Acima dos 100 mil euros. Ex-concorrente de realtiy shows exibe Porsche de luxo...

Daniela Santo voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente de reality shows da TVI partilhou uma série de fotografias onde surge em poses ousadas junto de um Porsche Panamera, um dos modelos de luxo mais emblemáticos da marca alemã. Ainda assim, não confirmou ser a proprietária do veículo.

Nas imagens, Daniela Santo aparece com um conjunto acetinado em tom laranja e sandálias de salto alto, posando de forma descontraída sobre o capô do automóvel e dentro do mesmo.

Além da boa forma física da ex-concorrente, também o carro acabou por despertar curiosidade. O Porsche Panamera é um modelo de elevada gama que combina luxo, conforto e prestações desportivas, sendo um dos automóveis mais exclusivos da fabricante alemã. Dependendo da versão e do equipamento, o preço de um exemplar novo pode ultrapassar os 120 mil euros, existindo variantes que atingem valores bastante superiores.

A publicação não tardou a receber centenas de reações, com muitos fãs a encherem a caixa de comentários de elogios ao visual de Daniela Santo e ao cenário escolhido para a sessão fotográfica.

Desde a sua passagem pelos reality shows da TVI, Daniela Santo continua a manter uma forte presença nas redes sociais, onde partilha frequentemente trabalhos, viagens e momentos do quotidiano. As suas publicações costumam gerar grande interação e mostram a aposta contínua na área da imagem e da moda.

Desta vez, voltou a provar que sabe como captar atenções. Entre um visual elegante, poses arrojadas e um Porsche Panamera de luxo como pano de fundo, Daniela Santo voltou a conquistar os seguidores e a dar que falar nas redes sociais.