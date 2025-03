O segredo do Big Brother 2025: Estes são todos os concorrentes que entraram na casa

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Curioso com os novos concorrentes do Big Brother? Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

Cláudio Ramos está a apresentar os novos concorrentes na gala de estreia e a desvendar os detalhes mais marcantes sobre cada um dos escolhidos. Fique a par da história de cada um dos concorrentes. Todos eles prometem dar tudo para conquistar o prémio final do Big Brother 2025.

O leque de concorrentes é muito variado e está a surpreender muito.

Mariana Costa, 18 anos, Belas

A Mariana tem 18 anos, vem de Belas e trabalha numa loja de acessórios. Formou-se em Teatro, mas sonha em ser assistente de bordo. Muito comunicativa, diz que fala "sempre imenso". Vive com a mãe e namora há um ano com o Manuel, a quem chama o amor da sua vida. Define-se como divertida, carismática e espontânea, mas admite que não tem papas na língua e que marca sempre a sua posição. Diz ser a típica rapariga da geração Z: cheia de opiniões, pronta a defender o que acredita e sem medo do julgamento dos outros. Assumidamente esquisita na comida, confessa que "não come qualquer coisa". Entrar no Big Brother é um sonho antigo e garante que está pronta para viver a experiência a 100%, agora que finalmente tem idade para participar.

Manuel Rodrigues, 31 anos, São João da Madeira

O Manuel é licenciado em Desporto e mestre em Exercício e Saúde. Trabalha como personal trainer, massagista e professor de atividade física. Está a lançar o seu próprio gabinete de massagens e diz que "não consegue estar parado". É conhecido pela energia contagiante e pelo sentido de humor. Vive com a namorada, com quem mantém uma relação há 10 anos. Admite que é muito energético, irónico e "uma personagem", mas também é muito emocional e afetuoso. Considera-se um amigo fiel, muito ligado à família, e garante que quem o conhece, gosta dele. No Big Brother, promete trazer energia, boa disposição e dar tudo pelo prémio final.

Ana Neto, 26 anos, São Félix da Marinha

A Ana licenciou-se e tirou o mestrado em Psicologia Clínica. Está a exercer como estagiária, mas a sua verdadeira ambição é ser "criadora de conteúdos". É apaixonada pela cultura da Coreia. Vive com os pais e com o namorado e inscreveu-se no Big Brother porque, na sua vida atual, se sente restringida pelas convenções da sociedade. Acredita que no programa vai poder ser livre e autêntica. Define-se como épica e sem receio de julgamentos. Garante que tem noção das suas ações, do que diz e do que faz, e que a sua capacidade de relativizar as ações dos outros a vão conduzir à vitória do Big Brother 2025.

Lisa Schincariol. 27 anos, Póvoa de Varzim

Lisa nasceu em Viseu, mas vive atualmente na Póvoa de Varzim. Licenciou-se em Direito e está a estagiar num escritório de advogados. Trabalha numa loja de roupa e acessórios, mas o sonho é seguir carreira na área jurídica. Tem raízes italianas e cresceu numa família empreendedora ligada ao setor das gelatarias. Solteira desde dezembro, após o fim de uma relação de cinco anos, garante que está pronta para novos desafios. Define-se como perspicaz, divertida e competitiva. Diz o que pensa, sem medo de se posicionar, mas sempre com educação. Vai para o Big Brother para testar os seus limites, viver uma experiência única e mostrar a sua personalidade forte, sem filtros.

Dinis Almeida. 29 anos, Alcobaça

É artesão. Começou numa fábrica de pedra aos 16 anos porque queria ser independente financeiramente. Foi ganhando experiência e especializou-se em trabalhar aquela matéria-prima de forma artística. Para fugir do pó e da sujidade deste trabalho, no verão faz bartending em bares de praia. Não tem um poiso fixo. Dorme numa carrinha que adaptou para ser a sua casa. Define-se como um ser livre e sonhador, que gosta de expor as suas opiniões. Nest momento stá solteiro, após o término de uma relação longa. Pratica yoga e trail running, de preferência, durante a noite. É adepto de uma vida saudável, não tem vícios e está dedicado a ser melhor atleta.

Erica Reis. 27 anos. EUA

Natural de Almada, emigrou com os pais para os Estados Unidos da América quando tinha apenas quatro meses. Identifica-se com o estilo de vida português, por isso divide a sua vida atual entre New Jersey e Almada. Faz gestão de redes sociais de marcas de beleza. Trabalha remotamente, em Portugal adora ir ao shopping e tomar café na praia, em New Jersey confessa que passa muito tempo em casa. Criou uma conta nas redes sociais intitulada "Erica in Portugal" para fazer novos amigos no nosso país. O mundo dos realities não é uma novidade para esta concorrente que foi assistente pessoal de uma “Real Housewife” de New Jersey. Em Portugal, garante que vai ser uma jogadora muito autêntica.

Carina Frias. 24 anos, Viseu

A Carina cresceu em Viseu, estudou em Coimbra e atualmente vive no Porto. É licenciada em Bioquímica e mestre em Genética Clínica Laboratorial. Neste momento não está a trabalhar, mas está à procura de algo em que possa interagir com outras pessoas. Adora o Instagram, considera-se uma “micro influencer”. Já tem algumas parcerias fixas, que lhe dão rendimento e produtos. Está solteira. Acredita que pode parecer, num primeiro contacto, convencida e egoísta, mas define-se como simpática, embora com "pavio curto".

Leonardo Gerevini. 25 anos, Chaves

O Leonardo é de Chaves, tem 25 anos e trabalha no call center de um hospital privado. Licenciou-se em Ciências do Desporto e começou o mestrado, mas admite que a entrada no mundo do trabalho o fez abrandar nos estudos. Divide casa com amigos estudantes e confessa que as festas são uma constante. Define-se como "cromo vaidoso", divertido e cheio de personalidade. Diz que tem muito sucesso junto do sexo oposto e que o bigode e o penteado "mullet" já são imagem de marca. Solteiro, garante que é impossível passar despercebido. Por isso, entra no Big Brother para se divertir, “dar canal” e, claro, conquistar ainda mais sucesso.

Nuno Brito. 37 anos, Vila Nova de Gaia

O Nuno tem 37 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Nasceu em Cabo Verde, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Está a tirar uma licenciatura em engenharia mecânica, porque é um sonho antigo! Neste momento também é PT. Tem dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima. Diz ser ponderado e pensa primeiro no que vai dizer. Os amigos, dizem que tem um coração gigante e onde está, enche sempre uma sala! O Nuno tem uma presença forte e diz ser muito carismático, e acima de tudo, defende a igualdade de direitos!

Gonçalo Beja da Costa. 44 anos, Lisboa

O Gonçalo é artista plástico. Formou-se em pintura no Ar.Co e é licenciado e mestre em Psicologia Clínica. Nunca exerceu, mas foi voluntário nas linhas de apoio à vítima, ao suicídio e a doentes com VIH. Vive entre Santiago do Cacém e Lisboa. É um homem de rotinas. No Alentejo leva uma vida mais reservada, gosta de praticar equitação e de desenvolver o seu trabalho artístico. Em contrapartida, em Lisboa aproveita a vida social que a cidade tem para oferecer. Costumam dizer-lhe que tem mau feitio. No Big Brother, o convívio forçado com outras pessoas será um desafio, assim como as provas físicas. Garante que está numa das melhores fases da sua vida, a altura ideal para viver uma aventura na casa do Big Brother, que, defende, “não é para ricos, ou para pobres, mas sim para pessoas”.

Micael Miquelino. 24 anos, São Teotónio

O Micael é natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, e cresceu com o avô, no campo. É empresário e tem o seu próprio negócio de madeiras, cortiças e limpezas de mato, sentindo muito orgulho nas suas origens. Diz-se "um homem do campo, simples e trabalhador ", que quer mostrar no Big Brother que o interior também merece representação. Solteiro, confessa que com as mulheres nem sempre tem sorte, mas não perde o bom humor. Tem um olho de cada cor e uma cicatriz na testa de um acidente em criança. Considera-se rijo e admite que tem mau feitio quando se irrita. Se ganhar o prémio final, o sonho é comprar o monte que foi do avô.

Inês Vinhalva. 35 anos, Cascais

A Inês é proprietária de uma tabacaria. Adora ler e escrever. Sonha tornar-se autora de livros de fantasia para jovens adultos. Tem uma aparência exuberante, aprecia música “metalcore” e “K-Pop” e tem uma conta de tik tok na qual, entre outras coisas, critica as atuações das suas bandas favoritas. Revela que é conhecida por “beta de Cascais alternativa” e que tem interesses tão diversos como astrologia, música ou novelas brasileiras. Está solteira e, segundo diz, casar não consta do seu mapa astral. Dispensa qualquer trabalho doméstico. Os amigos dizem que é original, divertida e positiva. Ela acrescenta que, além disso, pode ser fria e impulsiva.

Tiago Rodrigues. 36 anos, São João da Pesqueira

O Tiago é um homem de afetos, muito ligado aos filhos, aos pais e à família em geral. Atualmente está solteiro, divorciou-se recentemente. Adora cozinhar e fazer a lida da casa. Trabalha na biblioteca municipal, é apaixonado por cinema e por música. Dá muito valor à paisagem da sua terra, São João da Pesqueira, “no coração do Douro”. Nos tempos livres é pescador, faz motocross e vai ao ginásio. Candidatou-se ao Big Brother porque sempre gostou do programa, dos convívios e dos conflitos. Garante que o seu perfil aventureiro e descontraído, porém reativo quando provocado, é o ideal para vencer o programa e embolsar os 100 mil euros do prémio.

Diogo Bordin. 37 anos, Brasil

O Diogo nasceu no Brasil e, atualmente, divide a sua vida entre aquele país, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas interrompeu o curso para se lançar como modelo internacional. No seu portfolio incluem-se campanhas para grandes marcas de roupa. Gisele Bündchen e Penélope Cruz são alguns dos nomes com quem já contracenou em campanhas publicitarias. Em Itália participou no reality “Are you the one?”. Assume que gosta de desafios e que é uma pessoa muito competitiva. Refere que esta é a altura certa para entrar no Big Brother português porque com o seu percurso de vida, que inclui viagens por todo o globo e várias relações amorosas, ganhou experiência e maturidade. Ferramentas que, acredita, o poderão levar à vitória.

Carolina Braga. 29 anos, Cascais

Nasceu no Brasil, em Belém do Pará. É filha de pai português e mãe brasileira. Trabalha como gestora de pacientes numa clínica dentária. Vive sozinha com o cão e a gata e, neste momento, está solteira. Define-se como intensa, autêntica e sensível e assume que não é de meios termos - ou ri muito, ou leva as coisas demasiado a sério. No Big Brother, o maior desafio será a exposição constante, num mundo que é muito diferente do seu. Lida mal com a arrogância, com a desorganização, com a falta de higiene e, sobretudo, com determinados barulhos. É muito competitiva, garante que está pronta para lutar pelo prémio final.

Manuel Cavaco. 21 anos, Alfragide

O Manuel é estudante de Medicina e está no 4º ano do curso. Considera-se divertido, carismático e muito frontal. Já trabalhou em festivais de verão, em campos de férias e já foi promotor de produtos. Fez voluntariado e está habituado a lidar com diferentes realidades e pessoas. É escuteiro desde pequeno, adora música e toca ukulele. Comunicativo e com uma personalidade marcante, diz que fala muito e que não deixa nada por dizer. Entra no Big Brother para viver uma experiência diferente, porque sente que esta é a altura certa para se desafiar a si próprio. Afirma que vai ser um concorrente com forte capacidade de argumentação, mas também alguém divertido, pronto para animar a casa.

Tomé Cunha. 23 anos, Loulé

O Tomé é de Loulé, no Algarve, e divide o seu tempo entre duas paixões: é nadador-salvador na Praia da Falésia e DJ, área em que quer investir profissionalmente. Tirou um curso de DJ de seis meses e já atua em alguns eventos. Considera-se divertido, bem-disposto e vaidoso, e é conhecido pelo seu bigode, que diz ser "marca registada". Vive com a mãe e tem um irmão com quem mantém uma relação muito próxima. Quer entrar no Big Brother para animar o grupo, viver a experiência e dar a conhecer o seu lado mais autêntico.

Solange Tavares. 27 anos, Açores

A Solange nasceu e cresceu em São Miguel, nos Açores. Foi a primeira da família a sair de casa, atrás da independência financeira, mas assume que não passa um dia sem falar com a mãe. Está no Porto, há cinco anos, a trabalhar como cabeleireira. Partilha casa com dois amigos e admite que é muito exigente com eles e com todos à sua volta. Garante que não faz “fretes” e que não tem filtros. Quando não gosta, assume, “doa a quem doer”. Fala mais depressa do que pensa e é muito desconfiada. Ainda não encontrou uma alma gémea, mas sonha em casar e ter uma família. Acredita que os portugueses vão apreciar a sua franqueza e boa disposição e dar-lhe a vitória do Big Brother 2025.

Sara Silva. 22 anos, Barcelos

A Sara vem de Barcelos, tem 22 anos e é gestora de redes sociais. Trabalha por conta própria a gerir as redes de várias empresas e, aos fins-de-semana, faz ainda part-time numa sapataria. Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto, está a tirar uma pós-graduação em Social Media e Content Marketing. Fala muito, muito depressa e com muita energia, e, apesar de tantas palavras, garante que "desistir" não faz parte do seu vocabulário. Dançou dos 5 aos 18 anos, participou em várias competições nacionais e internacionais, e confessa que só fica satisfeita quando alcança o primeiro lugar. Vem de uma família muito unida e entra na casa pronta para viver a experiência a 100% e para mostrar a sua personalidade destemida e extrovertida.

Igor Rodriguez. 24 anos. Madeira

Natural da Ilha da Madeira, filho de pai venezuelano e mãe lisboeta, tem três ocupações: é motorista de turismo; trabalha ao sábado numa barbearia; e ao domingo é jogador de futebol. Considera-se vaidoso, descontraído e muito fiel, embora os amigos o descrevam como mulherengo. Neste momento está solteiro, garante que são mais as raparigas que o abordam do que o contrário. Acredita que vai ser um concorrente divertido. O grande desafio na casa será trabalhar com os outros na limpeza e arrumação.