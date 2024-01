Big Brother – Desafio Final: Estão apresentados todos os concorrentes e há uma grande bomba

Está no ar mais um Desafio Final do Big Brother. O programa é apresentado por Cláudio Ramos e tem um leque de concorrentes surpreendente. Já são conhecidos os 12 concorrentes que estão de regresso à casa mais vigiada do País e há dois nomes que saltam à atenção. Miguel Vicente e Bárbara Parada são dois dos concorrentes deste Desafio Final. Recorde-se que Miguel Vicente e Bárbara Parada viveram uma relação dentro do Big Brother 2022, mas esta acabou já cá fora, mas não da melhor forma.

Veja aqui quem são todos os concorrentes deste Desafio Final:

Noélia Pereira

Apesar de continuar a ser uma trabalhadora incansável e sem paciência para pessoas preguiçosas, a vida desta vendedora de fruta e dona de dois supermercados mudou muito depois de ter participado no Big Brother 2020 e no Duplo Impacto.

Em outubro de 2022, Noélia casou com o seu “Pepe”, cumprindo-se assim o convite que foi feito em direto no BB. Desde então, conseguiu conquistar alguns hábitos mais saudáveis de vida, já perdeu mais de 11 quilos e, aos 36 anos, é uma verdadeira influencer nas redes sociais.

Esta concorrente de Tavira garante que vai tentar ser mais comunicativa para não ser nomeada tantas vezes. Depois de duas edições em que ficou em terceiro lugar, será que é desta?

Bárbara Parada

Ex-campeã nacional de voleibol e estrela do Tik Tok com mais de 200 mil seguidores, Bárbara foi finalista do Big Brother 2022.

Apesar da relação amorosa com Miguel Vicente não ter prosseguido, a jovem de 22 anos de Vila Nova de Gaia diz que a participação no reality show da TVI fez com que a suas redes sociais aumentassem, tanto em fãs como em parcerias.

Agora está preparada para regressar à Casa do Big Brother, sem romances mas com muita determinação!

Miguel Vicente

O vencedor do Big Brother 2022 está de regresso!

Licenciado em Educação Física e Desporto, Miguel conquistou o país e ganhou o BB com 73% dos votos dos portugueses.

Solteiro, o algarvio de 29 anos confessa que ainda se surpreende com a fama que alcançou e não há sítio onde vá que não seja reconhecido e acarinhado pelo público.

Focado e persistente, garante que neste Desafio Final vai ser igual a si mesmo: obstinado, competitivo... e incansável!

Vina Ribeiro

A açoreana de 46 anos foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother 2023, não só devido à sua frontalidade dentro da Casa, mas também pela história de vida: tentou engravidar durante 12 anos e, após 10 tratamentos de fertilização, conseguiu finalmente cumprir o sonho de ser mãe do agora pequeno Vicente

Lojista, especialista em make-up, Vina está preparada para voltar à Casa do Big Brother e garante que aprendeu muito com a primeira experiência. Não vai deixar nada por dizer e vai seguir à letra o lema: “Provocou? Levou!”

Sílvia Silva

Aos 38 anos, a solicitadora do Cacém entrou no Big Brother 2023 e agitou a Casa com o seu temperamento marcado e a sua determinação.

Casada há 22 anos, mãe de duas filhas, Sílvia diz que o seu maior erro no BB foi ter-se deixado apegar emocionalmente aos colegas.

Está pronta para voltar a entrar na Casa e ser uma jogadora mais individualista. Agora, é para mostrar tudo o que vale!

Pedro Soá

Já foi gestor bancário, empresário, jogador de poker e duas vezes concorrente de reality show, no BB 2020 e no Duplo Impacto.

Conhecido pelo público como um jogador frontal e polémico, muito mudou na vida dele desde a última participação.

Depois de uma relação de mais de dez anos, Pedro está agora separado e tem partilhado nas redes sociais o seu novo estilo de vida, mais saudável e dedicado ao boxe e ao ginásio.

Garante que aprendeu muitos nas edições anteriores e que, desta vez, será um Pedro que muitos não estão à espera. Define-se como estratega, corajoso e impulsivo e, aos 48 anos, será o concorrente mais velho nesta edição.

Diana Lopes

Patrícia Silva

Em 2022, Patrícia entrou no Big Brother com a filha e acabou por desistir, uma semana após a expulsão da jovem Jéssica.

Hoje, a vilacondense de 40 anos diz que apenas se arrepende de ter atirado a toalha ao chão. Física e psicologicamente mais forte, Patrícia diz estar preparada para deixar mais uma vez a sua ervanária da Trofa e apostar tudo no Desafio Final.

Claro que continua viciada em limpezas, mas, desta vez, a primeira coisa que quer varrer... é a concorrência!

Leandro

O famoso cantor romântico já não é nenhum novato em reality shows. Depois de ter participado na 4ª edição do Big Brother Famosos e no Desafio Final que se seguiu, Leandro diz que está preparado para enfrentar um novo desafio e que, desta vez, pretende chegar bem mais longe no jogo.

Aos 36 anos, Leandro soma já um percurso variado e cheio de sucessos.

Artista com mais de 18 anos de carreira, pai de dois filhos, desportista e praticante de boxe, Leandro também ficou conhecido do grande público por participar noutros grandes sucessos da TVI como “A Tua Cara Não Me É Estranha” e “Dança com as Estrelas”.

Fábio Gonçalves

Agora com 28 anos, este ex-concorrente do BB 2023 garante que desta vez não vai ficar apenas duas semanas na Casa. Apesar de curta, diz que a participação no anterior Big Brother mudou a vida dele e o fez crescer como ser humano.

Vaidoso, confessa que continua viciado em ginásio, telemóvel e comprar roupa.

​Nesta nova edição do Desafio Final, diz que está pronto a ser mais jogador e menos brando. É hora de dar tudo por tudo!

Catarina Esparteiro

Empresária de Sintra com 29 anos, tem uma energia contagiante e foi a sétima concorrente expulsa do BB 2023... mas continua a dizer que o sete é o seu número da sorte e que este Desafio Final vai correr melhor... ou não estreasse a dia 7!

Licenciada em Gestão, Catarina tem uma empresa própria de higienização de sofás e colchões e diz que não tem mãos a medir, também graças à fama que a televisão lhe trouxe.

Neste Desafio Final, promete que vai continuar a ser a boa-disposição na Casa e promete que vai tentar falar... mais devagar!

Rafael Teixeira

Quando o conhecemos no Big Brother 7, em 2021, apresentou-se com a alcunha de Rafael “Bogarthe”, porque todos os amigos o achavam um galã como Humphrey Bogart.

Natural de Fafe, este ex-paraquedista de 30 anos mantém a boa forma física e chegou mesmo a ser campeão nacional de culturismo, na categoria de Men's Physique Overall.

Diz estar mais focado, com mais sabedoria e determinação... apesar de continuar a ser alguém que facilmente se exalta.