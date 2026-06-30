De futebolistas profissionais a atores e engenheiros: conheça as profissões dos concorrentes do Big Brother Verão

O leque de concorrentes do Big Brother Verão promete dar que falar, mas antes de entrarem na casa mais vigiada do País, todos tinham uma vida profissional bem diferente.

Há empresários, atletas, um mergulhador que trabalha em operações subaquáticas de alto risco, um ator, um tarólogo, um profissional de marketing, um designer de interiores e até um ex-futebolista que está prestes a iniciar uma carreira na soldadura.

Conheça as profissões dos 18 concorrentes do novo reality show da TVI.

Afonso, 24 anos

Depois de uma passagem pelo futebol, Afonso prepara-se para abraçar uma nova profissão na área da soldadura.

Ana Luísa, 53 anos

É empresária no ramo alimentar e atleta federada de atletismo. Apaixonada por crossfit, garante que a competição faz parte da sua personalidade.

Boris, 37 anos

Tem uma das profissões mais invulgares da casa. É mergulhador profissional e trabalha em operações subaquáticas de elevado risco em barragens, navios e obras marítimas.

Diego, 40 anos

Licenciado em Comunicação Social, trabalhou durante uma década na banca antes de trocar o Brasil por Portugal à procura de uma vida mais tranquila. Atualmente dedica-se também ao tarot e ao universo do esoterismo.

Íris, 23 anos

É profissional de marketing e promotora de eventos. Filha de bailarinos, herdou deles a paixão pela dança e destaca-se também pela sua veia artística.

Joana, 23 anos

É repositora num supermercado e criadora de conteúdos para as redes sociais. Participar num reality show era um sonho antigo.

Joaquim, 28 anos

Designer de interiores e criador de conteúdos, divide o tempo entre o trabalho, o desporto e as redes sociais.

João Gomes, 26 anos

Empresário no ramo alimentar e treinador de futebol, cresceu ligado ao negócio da família.

João Ventura, 42 anos

É ator e professor de teatro. Assume que entrou no programa à procura de um novo desafio.

Mariana Salgueiro, 52 anos

Trabalha como operadora numa central de táxis e descreve-se como uma mulher divertida, espontânea e cheia de energia.

Mariana Sá, 23 anos

É rececionista numa clínica de nutrição. Frequentou o curso de Direito durante três anos antes de decidir seguir outro caminho.

Miguel, 23 anos

É estudante de Matemática Aplicada e um apaixonado por futebol, modalidade que ocupa grande parte do seu tempo.

Nuno, 28 anos

É jogador de futebol profissional. Já representou a Seleção de Macau e passou por vários clubes ingleses, entre eles o Manchester City.

Pedro, 28 anos

Formou-se em Engenharia Civil, mas acabou por descobrir que a sua vocação estava no setor imobiliário, onde trabalha atualmente.

Raquel, 29 anos

É empreendedora e apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Sonha criar uma comunidade dedicada ao empoderamento feminino.

Sara, 21 anos

É gerente do café da família, em Guimarães, e concilia o trabalho com a paixão pelas motas.

Tatiana, 45 anos

É empresária e uma figura conhecida em vários países africanos. Participou no Big Brother África, em 2007, onde alcançou o segundo lugar.

Vanessa, 30 anos

Licenciada em Direito, acabou por seguir outro rumo profissional e integra atualmente o negócio da família, onde é empresária.

Entre empresários, criadores de conteúdos, atletas, artistas e profissionais de áreas pouco comuns, o elenco do Big Brother Verão reúne perfis bastante distintos. Agora, resta saber quem conseguirá transformar a sua experiência profissional e de vida numa vantagem dentro da casa mais vigiada do País.