Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme»

14:24
Miranda e Jéssica trocam insultos: «Mostra o tipo de mulher que és, és uma infeliz» - Big Brother
01:54

Miranda e Jéssica trocam insultos: «Mostra o tipo de mulher que és, és uma infeliz»

12:56
Catarina Miranda sobre Viriato Quintela: «Mais duas semanas e ele era expulso» - Big Brother
01:56

Catarina Miranda sobre Viriato Quintela: «Mais duas semanas e ele era expulso»

12:54
Clima aquece: Catarina Miranda e Afonso Leitão trocam mimos e beijos na cozinha - Big Brother
01:22

Clima aquece: Catarina Miranda e Afonso Leitão trocam mimos e beijos na cozinha

12:44
Viriato e Afonso continuam aos gritos um com o outro: «Queres vir ameaçar outra vez a malta?» - Big Brother
02:52

Viriato e Afonso continuam aos gritos um com o outro: «Queres vir ameaçar outra vez a malta?»

12:38
Tenso! Bruna em bate-boca com Afonso e Miranda: «Estão a mostrar o que têm sido» - Big Brother
02:55

Tenso! Bruna em bate-boca com Afonso e Miranda: «Estão a mostrar o que têm sido»

12:06
Afonso no limite com Viriato? «Estás-me a fazer peito de galinha outra vez, não te estiques» - Big Brother
02:09

Afonso no limite com Viriato? «Estás-me a fazer peito de galinha outra vez, não te estiques»

12:04
«Sai da frente!»: Viriato vai na direção de Afonso e este atira: «Onde é que vais lançado?» - Big Brother
02:08

«Sai da frente!»: Viriato vai na direção de Afonso e este atira: «Onde é que vais lançado?»

12:03
Viriato ‘explode’ e dispara contra Afonso: «Criançola, põe-te a andar, és um zerinho (…) intratável, imprestável» - Big Brother
02:17

Viriato ‘explode’ e dispara contra Afonso: «Criançola, põe-te a andar, és um zerinho (…) intratável, imprestável»

11:50
«Que paciência»: Jéssica e Bruna revoltadas. E não é com quem está a pensar - Big Brother
02:05

«Que paciência»: Jéssica e Bruna revoltadas. E não é com quem está a pensar

11:27
De sorriso no rosto, Jéssica desabafa: «É tão bom quando amas alguém e essa pessoa também te ama» - Big Brother
01:09

De sorriso no rosto, Jéssica desabafa: «É tão bom quando amas alguém e essa pessoa também te ama»

11:15
Amigos desentendem-se? Jéssica e Viriato em bate-boca matinal: «O teu tico e o teco param» - Big Brother
04:27

Amigos desentendem-se? Jéssica e Viriato em bate-boca matinal: «O teu tico e o teco param»

10:50
Viriato prepara-se para criticar Miranda, mas Jéssica interrompe-o: «Não digas o que vais dizer!» - Big Brother
01:55

Viriato prepara-se para criticar Miranda, mas Jéssica interrompe-o: «Não digas o que vais dizer!»

10:40
Bruna acorda ‘com os pés de fora’? Concorrente não cala revolta ao levantar. Veja porquê - Big Brother
01:08

Bruna acorda ‘com os pés de fora’? Concorrente não cala revolta ao levantar. Veja porquê

10:27
Viriato fala sozinho sobre os «parasitas»: «A ver se isto não fica um circo de horrores até ao final» - Big Brother
02:45

Viriato fala sozinho sobre os «parasitas»: «A ver se isto não fica um circo de horrores até ao final»

01:56
Afonso dá «beijoca» de boa noite a Miranda e ela surpreende com pergunta: «Estás a pensar ser pai?» - Big Brother
03:22

Afonso dá «beijoca» de boa noite a Miranda e ela surpreende com pergunta: «Estás a pensar ser pai?»

01:27
Aos gritos, Bruna perde as estribeiras com Afonso e sai da mesa. Mas não é a única... - Big Brother
04:22

Aos gritos, Bruna perde as estribeiras com Afonso e sai da mesa. Mas não é a única...

01:09
Acusações fortes! Viriato ‘passa-se’ com Afonso e deixa-o incrédulo: «Homens podres como tu…» - Big Brother
05:18

Acusações fortes! Viriato ‘passa-se’ com Afonso e deixa-o incrédulo: «Homens podres como tu…»

00:41
Alta tensão: Todas as imagens do confronto aceso entre Jéssica e Afonso, que ninguém esperava! - Big Brother
03:33

Alta tensão: Todas as imagens do confronto aceso entre Jéssica e Afonso, que ninguém esperava!

00:31
Adriano Silva Martins ‘sem papas na língua’: «Sempre que a Bruna lidera é uma desgraça tremenda» - Big Brother
07:09

Adriano Silva Martins ‘sem papas na língua’: «Sempre que a Bruna lidera é uma desgraça tremenda»

00:17
Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente - Big Brother
02:41

Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente

00:07
Adriano Silva Martins elogia Catarina Miranda e Afonso Leitão? «Foram altamente coerentes» - Big Brother
05:28

Adriano Silva Martins elogia Catarina Miranda e Afonso Leitão? «Foram altamente coerentes»

22:52
Catarina 'usa' Jéssica para atacar Afonso: «hás-de ter filhos e ela é uma prioridade» - Big Brother
03:44

Catarina 'usa' Jéssica para atacar Afonso: «hás-de ter filhos e ela é uma prioridade»

22:47
«Como é que uma pessoa que tu não gostas é uma fragilidade?»: Miranda com ciúmes de Jéssica - Big Brother
01:21

«Como é que uma pessoa que tu não gostas é uma fragilidade?»: Miranda com ciúmes de Jéssica

22:29
Bruna recorda laço especial no Big Brother Verão - Big Brother
02:06

Bruna recorda laço especial no Big Brother Verão

22:29
Inédito. Afonso centra o seu discurso em Catarina Miranda e a concorrente fica derretida - Big Brother
02:55

Inédito. Afonso centra o seu discurso em Catarina Miranda e a concorrente fica derretida

Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme»

  Big Brother
  Há 2h e 48min
Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme» - Big Brother

A ex-concorrente ganhou coragem e realizou algo que sonhava há muito tempo, mas nem tudo correu como esperado.

Cristiana Jesus, ex-concorrente do Secret Story, recorreu às redes sociais para revelar que realizou um sonho antigo, que estava adiado por falta de coragem. Mas nem tudo correu como esperado. 

«Hoje realizei um sonho que ganhava coragem há muitos anos: fiz a minha rinoplastia. 🌸 Não foi apenas por estética, foi também por saúde… mas acima de tudo, por mim», começou por referir Cristiana numa partilha na sua página de Instagram. 

 

A jovem de 30 anos continuou: «Sempre senti que a nossa autoestima e autoconfiança são o que nos sustenta, quando estamos bem connosco próprios, tudo à volta ganha outra cor. E eu precisava disso». 

«Confesso que sou uma pessoa muito, muito ansiosa… e antes da cirurgia tive uma crise de ansiedade enorme. Nesse momento, o Dr. Filipe Magalhães mostrou-se não só um médico incrível, mas uma das pessoas mais humanas que já conheci. «Com a sua calma, empatia e palavras certas, conseguiu dar-me a segurança de que eu precisava para seguir em frente», acrescentou. 

A ex-concorrente rematou: «Que dia intenso mas grata por este passo, por cuidar de mim e por estar rodeada de profissionais que me trataram com tanto carinho». 

