Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme»

Cristiana Jesus, ex-concorrente do Secret Story, recorreu às redes sociais para revelar que realizou um sonho antigo, que estava adiado por falta de coragem. Mas nem tudo correu como esperado.

«Hoje realizei um sonho que ganhava coragem há muitos anos: fiz a minha rinoplastia. 🌸 Não foi apenas por estética, foi também por saúde… mas acima de tudo, por mim», começou por referir Cristiana numa partilha na sua página de Instagram.

A jovem de 30 anos continuou: «Sempre senti que a nossa autoestima e autoconfiança são o que nos sustenta, quando estamos bem connosco próprios, tudo à volta ganha outra cor. E eu precisava disso».

«Confesso que sou uma pessoa muito, muito ansiosa… e antes da cirurgia tive uma crise de ansiedade enorme. Nesse momento, o Dr. Filipe Magalhães mostrou-se não só um médico incrível, mas uma das pessoas mais humanas que já conheci. «Com a sua calma, empatia e palavras certas, conseguiu dar-me a segurança de que eu precisava para seguir em frente», acrescentou.

A ex-concorrente rematou: «Que dia intenso mas grata por este passo, por cuidar de mim e por estar rodeada de profissionais que me trataram com tanto carinho».