Cristiana Jesus abre o seu coração e revela: «O medo tomou conta de mim»

Cristiana Jesus foi a convidada de hoje, dia 23 de março, no programa «Goucha». Nesta conversa, Cristiana Jesus fala da relação e da separação de Cláudio Alegre, com quem ainda partilha casa.

Ao ser questionada por Manuel Luís Goucha: «O Cláudio esteve aqui em outubro de 2022, estamos a caminho dos 2 anos. Como isto voa, não é? Na altura lembra-se o que é que sentiu ao ver esta conversa com o Cláudio? Ele estava numa fase muito triste...», a ex-concorrente da Casa dos Segredos, confirma: «Sim, foi uma fase má na nossa vida e eu acho que qualquer pessoa passa por isso, mas as coisas estão melhores, nós estamos num processo. Que é extremamente importante para nós dois».

Goucha pergunta: «Vocês estão separados?», Cristina esclarece: «Nós estamos os dois num processo. Eu prefiro chamá-lo assim. Eu prefiro não expor uma situação. Eu nunca quis expor isto, porque não estava nada decidido».

O apresentador quis saber: «Vocês continuam a viver juntos. Isto é bom?». A ex-concorrente do reality show responde: «Não sei se é bom, também já houve a situação em que o Cláudio saiu por uns dias e conseguimos dar aquele espaço, não sei se é bom mas neste momento acho que é o melhor para os dois.

Porque estamos neste processo, estamos a ver se resulta ou se não resulta. Eu acho que hoje em dia as pessoas levam o casamento, desculpe a expressão, como beber um copo de água e deitá-lo fora. Não sabem o significado de um casamento e não lutam. Ou seja, aqui não houve nenhuma traição, nunca. Não houve nada do género para que isto terminasse. Não houve violência, nada. Simplesmente acho que nós trabalhamos 24 horas sob 24 horas juntos, são muitas responsabilidades que temos e às vezes esquecemo-nos um bocadinho um do outro. Eu perdi algo que já me fazia muita falta que era: acreditar em mim, o meu eu.

Cristiana Jesus confessa «Nós só expomos o que queremos. Agora, eu gosto de partilhar com as pessoas que me seguem há muito tempo o meu dia-a-dia sim, mas eu acho que às vezes um casal precisa também daquela privacidade só dele. Precisam daquele espaço só deles.

Manuel Luís Goucha afirma: «Vocês vivem na mesma casa, daqui pode haver uma rotura total não deixando de ser duas pessoas que se amam ou então podem mesmo continuar como casal». Liliana afirma: «Sim, há uma coisa que eu tenho muita certeza que é um casal pode não funcionar, agora enquanto pais tem de funcionar sempre. E está a grande promessa que nós temos».

«Como é que o Guilherme lida com esta situação?» quis saber o apresentador. «Nunca se apercebeu porque nós nunca discutimos em casa. Nós estamos muito apegados um ao outro, não faz sentido numa relação. Faz sentido termos a nossa individualidade. Foi por isso que também eu decidi ter a minha própria marca, porque era tudo junto, era trabalho, era relação…», responde a entrevistada.

Cristiana acrescenta: «Tinha-me esquecido de mim, mas comecei a olhar para mim, cuidar de mim enquanto mulher, enquanto mãe… eu tinha de estar bem comigo mesma. Eu sempre estive ao lado do Cláudio, em todas as fases da vida dele e ele no meu».

Cristiana Jesus fala ainda do seu filho, Guilherme, que ao nascer, deu um pequeno susto de saúde aos pais: «O Guilherme nasceu às 37 semanas, foi um sustinho eu também sou toda paranóica com essas coisas da saúde e eu disse assim mas doutor eu vou morrer agora? Ou seja, foi um susto. Mas depois correu bem».

A ex-concorrente falou sobre a maternidade: «Trouxe-me um amor que eu desconhecia para a vida toda. Eu não imaginaria conseguir amar um ser, que isto fosse possível. Porque eu amo o Cláudio, a minha mãe, mas o amor de um filho é inexplicável». E, acrescenta: «O amor vai crescendo pelos nossos filhos, quando nasce, o amor cresce ainda mais».

A mãe de Guilherme revela: «Ele sai muito ao pai. É muito ativo, não para quieto tem uma energia a 300 por cento. Mas depois é o 8 ou 80, é muito mimoso, é muito meigo. A mãe é a mais chatinha, mas é também o colo, o pai é o amigo, é o brincalhão», acaba por revelar.

Cristiana fala do desafio da maternidade e das grandes críticas que recebeu quando estava a amamentar. A ex-concorrente da Casa dos Segredos foi alvo de muitos comentários negativos por amamentar em espaços públicos. Era criticada principalmente por mulheres, segundo diz.

Nesta entrevista recorda a adolescência em que, aos 16 anos, perdeu uma amiga, que decidiu tirar a própria vida, sendo a primeira vez que se confrontou com a morte de alguém: «Não percebi, ainda hoje eu pergunto se tivesse cá eu acho que estaria muito arrependida do que fez. É muito importante darmos atenção à saúde mental».

A ex-concorrente comove-se ao falar da mãe e da avó e assume que vive com o medo de perder as pessoas. Manuel Luis Goucha questiona: «É um medo que a assalta de vez em quando?». «Sempre, todos os dias da minha vida», acaba por confessar. «Eu tenho muito medo de perder quem eu mais amo. Porque eu fui perdendo tantas pessoas ao longo da minha vida que o medo tomou conta de mim. Depois foi o meu avô, que era um segundo pai para mim, foi tudo muito rápido também».

Cristiana Jesus fala da relação e da separação de Cláudio Alegre e da participação de ambos na Casa dos Segredos. A ex-concorrente avalia o peso deste programa na sua vida pessoal e na vida enquanto casal.

Fala, também, da sua marca, que muito a preencheu a nível profissional e muito sucesso teve, falando também de projetos futuros:

No final da entrevista, Cristiana Jesus ficou sem palavras ao ser questionada por Manuel Luís Goucha: «Gosta da mulher que é?» Cristiana hesitou muito antes de responder, mas acabou por dizer que sim. Explicou o que ainda a atormenta na sua vida e na sua mente: