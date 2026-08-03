Acompanhada? Cristiana Jesus está de férias e há um detalhe que não está a escapar aos fãs
- Big Brother
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Cristiana Jesus trocou Portugal pelas paisagens paradisíacas do México e tem partilhado vários momentos da viagem nas redes sociais. No entanto, há um pormenor que não escapou aos seguidores.
Depois de um período marcado por mudanças na vida pessoal, Cristiana Jesus decidiu fazer uma pausa na rotina e rumou até ao México para desfrutar de uns dias de descanso.
A ex-concorrente do Secret Story tem brindado os seguidores com imagens de praias paradisíacas, cenários tropicais e momentos de tranquilidade, mostrando que escolheu um dos destinos mais procurados para umas férias de verão.
Contudo, há um detalhe que rapidamente despertou a atenção de quem acompanha a sua vida.
Apesar de Cristiana Jesus e Cláudio Alegre terem anunciado o fim da relação, os dois continuaram, durante algum tempo, a privilegiar momentos em família. Depois da separação, fizeram ainda algumas viagens em conjunto, sempre com o filho, demonstrando que a prioridade continuava a ser o bem-estar da criança.
Desta vez, porém, o cenário é diferente.
Nas imagens partilhadas por Cristiana não há qualquer registo da presença do ex-marido, levando muitos seguidores a questionarem quem a acompanha nesta viagem. A ex-concorrente tem mantido esse pormenor em absoluto segredo, alimentando naturalmente a curiosidade dos fãs.
Mas se as companhias continuam envoltas em mistério, a mensagem deixada na mais recente publicação parece revelar muito sobre o momento que atravessa.
Juntamente com uma fotografia captada durante a viagem, Cristiana escreveu apenas:
"Reconhecer-me aqui. Que coisa linda."
Sem explicar o contexto da reflexão, Cristiana deixou espaço para diferentes interpretações, enquanto continua a partilhar pequenos apontamentos de umas férias marcadas pela tranquilidade e pelo tempo dedicado a si mesma.