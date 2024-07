Cláudio Alegre e Cristiana Jesus novamente juntos? Ex-concorrentes da Casa dos Segredos esclarecem tudo

Cláudio Alegre e Cristiana Jesus deram-se a conhecer na Casa dos Segredos e desde então, tornaram-se caras conhecidas dos reality shows da TVI. Casaram em setembro de 2019 e quando anunciaram a separação, muito se falou e muito se especulou.

Agora, surgem novos rumores de que Cláudio Alegre e Cristiana Jesus podem estar a dar uma nova chance ao amor, estando novamente juntos como casal, há cerca de dois meses. Contactados pela SELFIE, os dois ex-concorrentes da Casa dos Segredos esclareceram: «Não é verdade! (...) [A notícia] É completamente infundada… provavelmente, retirada do ano passado»

Recorde-se que Cristiana Jesus e Cláudio Alegre têm um filho em comum, Guilherme, de quatro anos.

No «Goucha», Cristiana Jesus abriu o coração e contou toda a verdade sobre a separação de Cláudio Alegre, com quem ainda partilha casa. Ao ser questionada por Manuel Luís Goucha, a ex-concorrente da Casa dos Segredos explica que já não havia individualidade no casal, pois passavam demasiado tempo juntos. Cristiana e Cláudio também dividiam até a vida profissional, pois têm uma escola de dança: «Estávamos a depender emocionalmente um do outro».

Sobre o estado atual da relação de ambos, Cristiana prefere não dizer, explicando apenas que estão a passar por um processo, mas garante que ainda podem voltar a ser um casal: «Foi uma fase má na nossa vida e eu acho que qualquer pessoa passa por isso, mas as coisas estão melhores (...) Estamos os dois num processo. Eu prefiro chamá-lo assim. Prefiro não expor uma situação. Nunca quis expor isto, porque não estava nada decidido».

