Cristiana Jesus abraça novo projeto na Televisão

A ex-concorrente da Casa dos Segredos reforça a sua presença no pequeno ecrã com uma campanha publicitária recentemente lançada em televisão. Cristiana Jesus surge como rosto de uma cadeia de retalho generalista, associada a bens de consumo do dia a dia, como panelas e bicicletas.

A iniciativa posiciona a influencer juntamente com um colega como figuras centrais de uma narrativa familiar e acessível, alinhada com o registo que tem vindo a construir junto do público. A participação em anúncios televisivos representa mais um passo no percurso mediático de Cristiana Jesus, que tem mantido uma ligação regular às redes sociais e a formatos audiovisuais.

Recorde-se que Cristiana Jesus se deu a conhecer na Casa dos Segredos 6 em 2016. Tem um filho, Guilherme, fruto da relação com Cláudio Alegre, com quem partilhou o segredo «Somos um casal» com a concorrente no reality show.