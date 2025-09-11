Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Cláudio Alegre submeteu-se a uma nova cirurgia estética ao nariz e voltou a dar que falar nas redes sociais. O ex-concorrente da Casa dos Segredos recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo em formato story, onde surgiu a tapar o rosto com uma legenda inesperada: «tenho dois quilos de nariz».

Mas não foi o único membro da família a passar por este processo. Cristiana Jesus, ex-concorrente do Secret Story e mãe do filho de Cláudio Alegre, também decidiu avançar para uma rinoplastia. A jovem revelou nas redes sociais que realizou um «sonho antigo» e explicou que a decisão foi motivada não apenas pela estética, mas também por questões de saúde e autoestima. Apesar de uma crise de ansiedade antes da operação, Cristiana confessou ter encontrado segurança e apoio na equipa médica, mostrando-se «grata por este passo»

Desta forma, quase em simultâneo, tanto Cláudio como Cristiana partilharam momentos pessoais relativos às suas cirurgias estéticas.