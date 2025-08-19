Surpresa! Cristiana Jesus de mãos dadas com conhecido futebolista: «Estou apaixonada»

Cristiana Jesus surpreendeu tudo e todos ao surgir de mãos dadas em clima de grande romance com o «melhor do mundo», Cristiano Ronaldo. Mas tudo não passou de uma brincadeira, criada por Inteligência Artificial, que gerou muitas reações nas redes sociais.

Numa publicação na sua página de Instagram, a ex-concorrente do Secret Story mostrou-se no Estádio do Algarve, com o filho Guilherme - fruto da relação com Cláudio Alegre - a ver Cristiano Ronaldo jogar e não resistiu a brincar com a situação, acrescentando a imagem com o futebolista.

«Eu tô apaixonada eu tô contando tudo eu não tô nem ligando pro que vão dizer», escreveu Cristiana Jesus, citando a canção 'amar não é pecado', do artista brasileiro, Luan Santana.

Na caixa de comentários são várias as reações com sentido de humor: «Estou a sentir o clima 🔥😂»; «Ai se a Georgina vê isso😂😂», «És a maior sem dúvida, ❤️ mach perfeito ❤️»; Ahhh Cristiana 🤣 “ Cristiana&Cristiano ♾️🤣», lê-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens partilhadas por Cristiana Jesus.